Payas İlçe Başkanlığı görevine, bölgenin yakından tanıdığı, deneyimli gazeteci Ferit Savaş atanarak, işçi hakları mücadelesinde yeni bir döneme adım atıldı.

Ferit Savaş: “İşçilerimizin Sesi Olacağız”

Gazetecilik mesleğindeki yıllara dayanan tecrübesiyle Payas’ın sorunlarına hakim olan Ferit Savaş, atama sonrası yaptığı açıklamada, işçilerin haklarını korumak ve daha adil çalışma koşulları sağlamak için çalışmalar yürüteceğini vurguladı:

“Bu görevi, işçi kardeşlerimizin sesi olmak ve onlara daha güçlü bir gelecek sunmak amacıyla büyük bir onur ve sorumlulukla üstleniyorum. İlçemizde işçilerin hak mücadelesine yeni bir soluk kazandıracağız.”

Genel Başkan Muttalip Akkuş: “Ferit Savaş, Güçlü Bir Liderlik Sergileyecek”

İŞÇİDER Genel Başkanı Muttalip Akkuş, Payas İlçe Başkanlığı’na Ferit Savaş’ın atanmasının derneğin bölgedeki etkinliğini artıracağını belirtti:

“Ferit Savaş’ın liderliğinde Payas’ta işçilerin haklarını savunmak için daha etkin bir mücadele vereceğiz. Kendisi, hem bölgedeki sosyal dinamiklere hakim hem de halkla güçlü bağlar kurmuş bir isimdir. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inancımız tamdır.”

Hedef: Payas’ta İşçi Hakları İçin Güçlü Projeler

Yeni dönemde İŞÇİDER Payas İlçe Başkanlığı, sanayi kuruluşları, kamu kurumları ve sendikalarla yakın iş birliği içinde çalışarak işçilerin haklarını savunmayı ve yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan projeler geliştirecek.