İl genelinde gerçekleştirilen denetimler sırasında Göksun ilçesinde, plakaları kapalı olan ve Volkswagen Passat marka bir aracın izinsiz şekilde kamuoyunda çakar lamba olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı cihazı kullandığı tespit edildi.

Söz konusu araç hakkında yasal işlem yapılırken, sürücüsü H.S.'ye 138.172 TL, araç sahibine ise aynı miktarda olmak üzere toplam 276.344 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, araç sürücüsünün sürücü belgesi 30 gün süreyle geçici olarak alındı ve araç trafikten men edildi.