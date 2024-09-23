Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan, ihtiyaç sahiplerini gözeten, toplumun farklı kesimlerine yönelik faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde de vatandaşları yalnız bırakmadı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde Alzheimer hastalarını hanelerinde ziyaret ederek gönüllere dokundu. Çağın en yaygın hastalıklarından Alzheimer’a dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve aile bireylerine moral vermek için gerçekleştirilen ziyarette ekipler, hastalarla yakından ilgilenirken çeşitli hediyelerle de yüzleri güldürdü.

Alzheimer hastaları ve aileleri, Büyükşehir Belediyesinin duyarlı yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve hastalığa dikkat çekmek için faaliyet ve projelerin artarak sürdüğü belirtildi.