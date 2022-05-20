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12 İl Beyaza Büründü

Türkiye'de hava sıcaklıklarının yurt genelinde aniden düşmesi kar sürprizini de beraberinde getirdi. Milyonlar dört gözle yaz sıcaklarını beklerken mayıs ayında 12 il adeta beyaza büründü.

12 İl Beyaza Büründü

12 İl Beyaza Büründü

Türkiye'de hava sıcaklıklarının yurt genelinde aniden düşmesi kar sürprizini de beraberinde getirdi. Milyonlar dört gözle yaz sıcaklarını beklerken mayıs ayında 12 il adeta beyaza büründü.

20 Mayıs 2022 Cuma 12:25
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Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının ani düşüşü sonrasında yaylalarda 19 Mayıs'ta kar sürprizi yaşandı. Giresun'un Kümbet Yaylası'nda kar yağışı görüldü. 19 Mayıs tarihinde kar sürprizi ile karşılaşan yaylacılar o anları fotoğraflayıp görüntülerken, yaylalar beyaza büründü.

RİZE'DE SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Rize'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi. Sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü. Çamlıhemşin ilçesinde 1850 rakımlı Badara Yaylası'nda yaşayanlar da mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaştı. Yaylada bulunanlar o anları cep telefonları ile kayda aldı.

TRABZON BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Trabzon'da ise yüksek kesimli yaylalar yağan kar nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylalar da kar yağışı gün boyu aralıklarla etkili oldu.

DÜZCE'DE DE KAR SÜRPRİZİ VARDI

Düzce'de hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kaynaşlı ilçesine bağlı Sinekli Yaylası'nda da lapa lapa kar yağdı. Kar yağışını cep telefonu ile görüntüleyen Mehmet Albayrak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda lapa lapa kar yağıyor. Yer Sinekli Yaylası" diyerek, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

GÜMÜŞHANE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gümüşhane'de havaların aşırı soğumasıyla birlikte yüksek kesimler yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Özellikle Kürtün ve Torul ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından başta Kazıkbeli, Erikbeli, Güvende ve Çeğel yaylaları olmak üzere Camiboğazı, Zigana'nın yüksek kesimleri yeniden beyaz örtüyle buluştu.

Alçak kesimlerde yağmur yağışının yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle kar yağışına dönerken, yaylalarda yaşayan vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla karşıladı. Kar yağışı nedeniyle alçak kesimlerde de zirai don tehdidi baş gösterirken yağışın etkisini bu gece boyunca devam ettirmesi bekleniyor.

TOKAT'TA DA ETKİLİ OLDU

Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde, yaylaların bulunduğu bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Mayıs ayının son günlerinde yağan karla bölge kısa sürede beyaza büründü.

ORDU'NUN YÜKSEKLERİ DE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Ordu'nun Akkuş ilçesinin bazı mahalle ve yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanlara yağan karı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

AMASYA'DA KARDAN NASİBİNİ ALDI

Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün 1500 rakımlı Aşağı Yaylası, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı tipi şeklinde yağarken, yaylada yeşil alanlar beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi.

AFYONKARAHİSAR'DA YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI

Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı ile Hocalar ilçesi Kocagöl köyü Burgaz dağlarında sabah erken saatlerde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının 1 derecelere kadar düşmesinin ardından kar yağışına dönüştü. Bölge sakinleri 19 Mayıs'ta kar yağışını görür görmez cep telefonlarına sarılarak yağış sürprizini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLDU

Bolu'da hava sıcaklığı, bugün sabah saatlerinden itibaren aniden düştü. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Koçumlar Yaylası, Seviller Yaylası, Gerede Hacıveli Yaylası ve Sarıalan Yaylası başta olmak üzere birçok yerde kar yağışı etkili oldu. Yaylalarda bulunanlar, manzarayı görüntüleyip, sosyal medyada paylaşırken, mayısta kara şaşırdıklarını yazdı.

KARABÜK'TE DE KAR ETKİLİ OLDU

Karabük'te, hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bölgede yaşayanlar, Mayıs ayının sonlarına doğru yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Kayak merkezi ile Ovacık İlçesinin yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı. Hava sıcaklığının 15 derece birden düştüğü Ovacık'ın Beydilli köyünde yaylada hayvanlarını otlatan Orhan Demir, kar yağışı sürprizi ile karşılaştı. Cep telefonunun kamerasıyla kayda girip kar yağışını kayıt altına alan Demir, "Şaka değil gerçek. 5. ayın 19'u. Kar yağmaya başladı" diyerek o anları sosyal medyasından takipçileri ile paylaştı.

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12 İl Beyaza Büründü
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