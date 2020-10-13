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12 yıl önce ölen babasına köprü cezası geldi

Bursa'da 2008 yılında yaşamını yitiren Şahin Akın'a 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ve İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesi ile trafik cezası kesildi.

12 yıl önce ölen babasına köprü cezası geldi

12 yıl önce ölen babasına köprü cezası geldi

Bursa'da 2008 yılında yaşamını yitiren Şahin Akın'a 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ve İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesi ile trafik cezası kesildi.

13 Ekim 2020 Salı 15:01
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Şahin Akın'ın oğlu Ali Akın, 12 yıl önce kaybettiği babasına gelen ceza tebligatını alınca büyük şaşkınlık yaşadı. Ali Akın, yaptığı açıklamada “Traktör 7-8 yıldır hurda bir şekilde bahçede duruyor" dedi.

Bursa'da 12 yıl önce ölen Şahin Akın'a, geçen yıl traktörüyle İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

Ölen babasına gelen ceza makbuzunu görünce şaşkınlık yaşayan Ali Akın (55), "Traktör 8 yıldır garajda duruyor" dedi.

"TRAKTÖR 7-8 YILDIR HURDA ŞEKİLDE BAHÇEDE DURUYOR"

İznik ilçesi kırsal Çakırca Mahallesi'ndeki, 2008 yılında ölen Şahin Akın'a ait 16 KE 323 plakalı traktöre, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle toplam 71 lira 25 kuruş ceza kesildi.

2019 yılının Temmuz-Ağustos aylarında traktöre kesilen ceza makbuzu, 14 Eylül'de Şahin Akın'ın oğlu çiftçi Ali Akın'a ulaştı. Ceza makbuzu eline geçince şaşkınlık yaşayan Ali Akın, traktörün 8 yıldır garajda durduğunu ve hareket ettirilmediğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na dilekçe yazarak, cezaya itirazda bulunan Ali Akın, "Traktör 7-8 yıldır hurda bir şekilde bahçede duruyor. Babam 12 yıl oldu vefat edeli. Daha önceden de bir kez daha köprüden kaçak geçiş cezası geldi" diye konuştu.

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