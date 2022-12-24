3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin Açılışı Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleştirildi

Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin açılışı gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, belediye başkanları, yazar ve şairler ile yüzlerce edebiyatsever yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Şiir ve Edebiyat Günleri tanıtım filmi de katılımcılara izletildi.

500’e Yakın Kültür Sanat Etkinliği

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri için çalışmalarımıza 6 ay önce başladık. Konuyu şehrimizdeki edebiyatçılarla istişare ettik. 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü toplamda 6 önemli edebiyat oturumu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde edebiyatseverlerle buluşacak. Oturumlarda, Kahramanmaraşlı pek çok yazarın yanı sıra ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen yazar ve şairler de yer alacak. Almanya, Portekiz, Azerbaycan, Filistin, Suriye ve Mısır gibi pek çok ülkeden şairlerimizi şehrimizde ağırlayacağız. Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında 3 tane de konser düzenleyeceğiz. Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğimiz, 25 Aralık Pazar günü 3’üncüsünü gerçekleştireceğimiz Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri’nin takdimiyle noktalanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün liderliğinde son 3 yıl içerisinde kitap fuarı, yazar – okur buluşmaları, şiir ve edebiyat günleri, kütüphane sohbetleri gibi toplamda 500’e yakın edebi ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptık” ifadelerini kullandı.

Ekip Başarısı

Konuşmasına Sezai Karakoç’un Yağmur Duası adlı şiirini okuyarak başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “2020 yılında başladığımız Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğimizin bu yıl 3’üncüsü gerçekleştiriyoruz. Gururlu ve mutluyuz. Bu yolculukta desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal’a, valimize, milletvekillerimize ve tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ortada bir başarı varsa bu bireyselden ziyade ekibin başarısıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ın Söyleyecek Sözü Var

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasının devamında, “Kahramanmaraş, kadim bir şehir. Biz asırlardır bir hikâyeyi sürdüregeliyoruz. Çünkü bu şehrin söyleyecek sözü var. Burası yedi güzel adamların, yediden yetmişe güzel insanların yurdu. Bizler de şiir ve edebiyat alanındaki var olan bu değerimizi ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için gayret ediyoruz. Bunun şehrimiz ve ülkemiz için çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Kahramanmaraş’ımızın kimliğini oluşturan değerler şiir ve edebiyattır” cümlelerini kaydetti.

UNESCO Yolculuğumuz Devam Ediyor

Kahramanmaraş’ın UNESCO yolculuğuna dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş’ımızın uluslararası arenada şiir ve edebiyat kimliğiyle yer alması gerektiğini ifade etmişti. Bizler de şehrimizin şiir ve edebiyat alanında var olan bu potansiyelini daha da ileriye taşımaya, ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmeye gayret ediyoruz. Bunun için çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Şiirlerimizde, sözümüzde, edebiyatımızda, yazılarımızda bizim acılarımız, tarihimiz, yaşanmışlıklarımız ve hikâyelerimiz var. Hedefimiz Kahramanmaraş’ımızı dünyanın en prestijli şiir ve edebiyat ödüllerinin verildiği bir şehir kimliğine büründürmek. Biz bu konuda iddialıyız ve çalışıyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyoruz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil olduğumuzda bu değerimizi uluslararası arenada da tescil ettirmiş olacağız. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla UNESCO’nun yedek listesinde yer alarak bu iddiamızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ziyaretçi Potansiyelimizi Artıracağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasını, “Kahramanmaraş’ımız şiir ve edebiyatın olduğu gibi dondurmanın, tekstilin ve geleneksel el sanatlarının da başkenti. Aynı zamanda istiklal ve istikbalin de öncü şehriyiz. Şehrimizin yıllık konaklamalı turizm potansiyeli 500 binin üzerinde. İyi bir planlama neticesinde şehrimizin turizm potansiyelini kısa vadede 2, orta vadede 3 katına çıkarmamız mümkün. Düzenlediğimiz bu uluslararası etkinliklerin de turizm potansiyelimizi artırmamıza çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hemşehrilerimizin de kültür sanat etkinliklerimize yoğun ilgi gösterdiğini ifade etmek istiyorum. Bu doğrultuda etkinliklerimiz de artarak devam ediyor. Ayrıca kültür sanat etkinliklerimizi sadece şehir merkezimizde değil tüm ilçelerimize yayıyoruz. Kahramanmaraş’ımızın şiir ve edebiyat kimliği fiziki yapılarımıza da sirayet ediyor. Edebiyat Yolu, şairlerimizin isimlerini taşıyan tüneller, Şairler Tepesi gibi yapılar şiir ve edebiyatımızdan izler taşıyor” cümleleriyle noktaladı.

Şehrimiz Çok Güzel İnsanlara Ev Sahipliği Yaptı

3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin açılışında konuşan 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, “3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’ni Kahramanmaraş’ımıza kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Şehrimiz, çok büyük yazar, şair ve fikir adamı yetiştirdi. Gerçekten Kahramanmaraş’ımızda çok güzel adamlar yaşadı. İyi ki yaşamışlar, iyi ki onları tanımışız ve iyi ki o güzel sözlerini bizlere söylemişler. Her biri ayrı kıymetli. Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç, Sezai Karakoç, Mevlana İdris bunlardan sadece birkaçı. İnşallah gençlerimiz arasından sözü olan, kendi anlamını arayan ve insanı savunan edebiyatçılar ve şairler yetişir. Şiir ve Edebiyat Günleri’nin bu güzelliklere vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hakan Dedeler Konseri ve Şiir Dinletisi

Protokol konuşmaları sonrası Kahramanmaraşlı ses ve tanbur sanatçısı Hakan Dedeler sahne aldı. Dinleyicilerini ‘İstanbul’ şarkısıyla selamlayan Dedeler, konserin devamında; Açmayan Tomurcuğum, Gökyüzünde Tüten Olsam, Gün Olur gibi birbirinden değerli eserleri müzikseverler için söyledi. Hakan Dedeler ve saz heyeti performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Programın devamında gerçekleştirilen şiir dinletisinde ise Abdurrahim Karakoç, Mevlâna İdris, Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Akif İnan, AlaaddinÖzdenören, Bahaattin Karakoç, Erdem Beyazıt ve Cahit Zarifoğlu’nun birbirinden değerli eserleri edebiyatseverler için seslendirildi. Program, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve protokol üyeleri tarafından şairlere teşekkür plaketi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle noktalandı.