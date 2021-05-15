4 bin 500 güvenlik korucusu alımı yapılacak!

Peki hangi illerde korucu alımı yapılacak? Korucusu olmak için gereken şartlar nelerdir? Korucu alımı başvurusu nasıl yapılır? Köy korucusu başvurusu şartları nedir? Nasıl güvenlik korucusu olunur? İşte koruculuk ve korucu alımı hakkında merak edilen bütün detaylar...

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak 4 bin 500 güvenlik korucusu alımı yapılacağının müjdesini verdi. Mecliste, güvenlik korucularının maaşları ve sosyal haklarında yapılan iyileştirmeler hakkında bilgi veren Toprak, şu anda 55 bin 591 köy korucusu olduğunu ve bu sayının yakın bir zamanda 60 bine çıkartılacağının müjdesini verdi. Korucu alımına ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

Güvenlik korucularımızla ilgili Hükûmetlerimiz döneminde birçok çalışma yapıldı. Bunlardan bazılarını sizlere arz etmek isterim. 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla 55.591 güvenlik korucumuz şu anda görev yapmaktadır, bu sayı yakın tarihte 60 bine kadar ulaşacaktır. Güvenlik korucularımızın primleri tamamen devletimiz tarafından karşılanmaktadır. 2017 tarihi itibarıyla sigortalı sayılmışlardır.

GÜVENLİK KORUCUSU MAAŞI NE KADAR?

Güvenlik korucularımızın 2013 yılında yaklaşık 900 TL olan aylık ücretleri kademeli olarak 2.617 TL’ye yükseltilmiştir. Emekli olan korucularımızın çocukları ve kardeşleri güvenlik korucusu olarak istihdam edilmiştir. Bunlar güvenlik korucularımıza sunduğumuz çalışmalardan bazıları. Çalışmamız yine devam ediyor, güvenlik korucularımızın aylık ücretlerinin asgari ücretin üstüne çıkarılması ve göstergeyle ilgili bir çalışmamız var, yakın tarihte Meclisime gelecek. Muhtemelen İYİ Parti milletvekili arkadaşlarımız bundan haberdar oldular, “Buradan nasıl pay çıkarabilirim?” hesabıyla böyle bir araştırma önergesi verdiler” dedi.

Bu konuda güvenlik korucularının ve polis veya diğer kolluğun özlük hakları ve maaşla alakalı iyileştirmeler konusunda bir talebini hatırlamak için onların şehit olmasına gerek yok. Al bayraklı tabutlar önünde bu konuşmaları yapmamıza gerek yok değerli arkadaşlarım. Onların sağ olduğu dönemlerde de içlerinde bulunduğu mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi için Parlamento olarak, Hükûmet olarak hepimizin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor.

Bu anlamda özellikle köy korucuları da biliyorsunuz terörle mücadelede özellikle PKK’yla Güneydoğudaki yapmış oldukları mücadelelerde çok önemli görevler üstleniyorlar ama ne yazık ki özellikle yıllardır talep ettikleri maaş ve özlük hakları konusunda herhangi bir iyileştirme olmuyor. Kendileri bu konuda çok ciddi platformlar kurdular, gerek sosyal medyada gerek geçen hafta içerisinde Grup Başkan Vekillerini, Parlamentodaki siyasi partileri ziyaret ettiler, daha öncede de sorunlarını ayrıntılı bir şekilde dile getirdiler. Bunlardan birkaç tanesini burada da onların talepleri doğrultusunda dile getirmek istiyorum.

KORUCULUK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

T.C. vatandaşı olmak

Türkçe okur-yazar olmak

Askerliğini yapmış olmak 22 yaşından küçük 60 yaşından büyük olmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak

Yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlere karışmamış olmak İyi huylu tanınmış bulunmak ve herkesle kavga çıkarmamak

Sarhoşluk gibi huysuzluklara sahip olmamak

Görev yapacağı köyde ikamet ediyor olmak

Görevini yapmasına engel olacak vücut veya akıl hastalığı veyahut vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek.

Güvenlik Korucuları açılacak eğitim programlarına katılmak zorundadır.

KORUCULUK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Her il/ilçede başvuru evrakları değişkenlik gösterebilir. En son Kayabağlar Kaymakamlığı'nın ilan ettiği korucu alımında başvuru için gerekli olan evraklar aşağıdaki gibidir:

Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Diploma sureti.

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge,

Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,

Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet cd ile biyometrik fotoğraf.

Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi