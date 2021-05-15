banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 32°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü...
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı...
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online...
İsrail bir terör devletidir!
İsrail bir terör devletidir!

4 bin 500 güvenlik korucusu alımı yapılacak!

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak 2021 yılında yeni 4 bin 500 güvenlik korucusu alımı yapılacağını açıkladı.

4 bin 500 güvenlik korucusu alımı yapılacak!

4 bin 500 güvenlik korucusu alımı yapılacak!

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak 2021 yılında yeni 4 bin 500 güvenlik korucusu alımı yapılacağını açıkladı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:55
banner459

Peki hangi illerde korucu alımı yapılacak? Korucusu olmak için gereken şartlar nelerdir? Korucu alımı başvurusu nasıl yapılır? Köy korucusu başvurusu şartları nedir? Nasıl güvenlik korucusu olunur? İşte koruculuk ve korucu alımı hakkında merak edilen bütün detaylar...

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak 4 bin 500 güvenlik korucusu alımı yapılacağının müjdesini verdi. Mecliste, güvenlik korucularının maaşları ve sosyal haklarında yapılan iyileştirmeler hakkında bilgi veren Toprak, şu anda 55 bin 591 köy korucusu olduğunu ve bu sayının yakın bir zamanda 60 bine çıkartılacağının müjdesini verdi. Korucu alımına ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

Güvenlik korucularımızla ilgili Hükûmetlerimiz döneminde birçok çalışma yapıldı. Bunlardan bazılarını sizlere arz etmek isterim. 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla 55.591 güvenlik korucumuz şu anda görev yapmaktadır, bu sayı yakın tarihte 60 bine kadar ulaşacaktır. Güvenlik korucularımızın primleri tamamen devletimiz tarafından karşılanmaktadır. 2017 tarihi itibarıyla sigortalı sayılmışlardır.

GÜVENLİK KORUCUSU MAAŞI NE KADAR?

Güvenlik korucularımızın 2013 yılında yaklaşık 900 TL olan aylık ücretleri kademeli olarak 2.617 TL’ye yükseltilmiştir. Emekli olan korucularımızın çocukları ve kardeşleri güvenlik korucusu olarak istihdam edilmiştir. Bunlar güvenlik korucularımıza sunduğumuz çalışmalardan bazıları. Çalışmamız yine devam ediyor, güvenlik korucularımızın aylık ücretlerinin asgari ücretin üstüne çıkarılması ve göstergeyle ilgili bir çalışmamız var, yakın tarihte Meclisime gelecek. Muhtemelen İYİ Parti milletvekili arkadaşlarımız bundan haberdar oldular, “Buradan nasıl pay çıkarabilirim?” hesabıyla böyle bir araştırma önergesi verdiler” dedi.

Bu konuda güvenlik korucularının ve polis veya diğer kolluğun özlük hakları ve maaşla alakalı iyileştirmeler konusunda bir talebini hatırlamak için onların şehit olmasına gerek yok. Al bayraklı tabutlar önünde bu konuşmaları yapmamıza gerek yok değerli arkadaşlarım. Onların sağ olduğu dönemlerde de içlerinde bulunduğu mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi için Parlamento olarak, Hükûmet olarak hepimizin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor.

Bu anlamda özellikle köy korucuları da biliyorsunuz terörle mücadelede özellikle PKK’yla Güneydoğudaki yapmış oldukları mücadelelerde çok önemli görevler üstleniyorlar ama ne yazık ki özellikle yıllardır talep ettikleri maaş ve özlük hakları konusunda herhangi bir iyileştirme olmuyor. Kendileri bu konuda çok ciddi platformlar kurdular, gerek sosyal medyada gerek geçen hafta içerisinde Grup Başkan Vekillerini, Parlamentodaki siyasi partileri ziyaret ettiler, daha öncede de sorunlarını ayrıntılı bir şekilde dile getirdiler. Bunlardan birkaç tanesini burada da onların talepleri doğrultusunda dile getirmek istiyorum.

KORUCULUK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

T.C. vatandaşı olmak

Türkçe okur-yazar olmak

Askerliğini yapmış olmak 22 yaşından küçük 60 yaşından büyük olmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak

Yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlere karışmamış olmak İyi huylu tanınmış bulunmak ve herkesle kavga çıkarmamak

Sarhoşluk gibi huysuzluklara sahip olmamak

Görev yapacağı köyde ikamet ediyor olmak

Görevini yapmasına engel olacak vücut veya akıl hastalığı veyahut vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek.

Güvenlik Korucuları açılacak eğitim programlarına katılmak zorundadır.

KORUCULUK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Her il/ilçede başvuru evrakları değişkenlik gösterebilir. En son Kayabağlar Kaymakamlığı'nın ilan ettiği korucu alımında başvuru için gerekli olan evraklar aşağıdaki gibidir:

Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Diploma sureti.

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge,

Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,

Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet cd ile biyometrik fotoğraf.

Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terörist İsrail Kudüs sana cehennem olacak
Terörist İsrail Kudüs sana cehennem olacak
Bakan Koca kısıtlamaların kalkacağı tarihi duyurdu
Bakan Koca kısıtlamaların kalkacağı tarihi duyurdu
İçkili Mekanlarla İlgili Yeni Kurallar Geliyor
İçkili Mekanlarla İlgili Yeni Kurallar Geliyor
Mahir Ünal'ın dayısı vefat etti
Mahir Ünal'ın dayısı vefat etti
Sanko Üniversitesinden Hemşirelik Haftası Açıklaması
Sanko Üniversitesinden Hemşirelik Haftası Açıklaması

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber