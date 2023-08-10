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6 Şubat felaketinin ardından TSK'da yeni yapılanma: anında sahaya inecekler

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sahaya inmekte geciktiği için eleştirilen TSK'da yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Doğal afetlere müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de AFAD koordinasyonunda anında devreye alınabilmesi için özel çalışmalar başlatıldı.

6 Şubat felaketinin ardından TSK'da yeni yapılanma: anında sahaya inecekler

6 Şubat felaketinin ardından TSK'da yeni yapılanma: anında sahaya inecekler

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sahaya inmekte geciktiği için eleştirilen TSK'da yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Doğal afetlere müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de AFAD koordinasyonunda anında devreye alınabilmesi için özel çalışmalar başlatıldı.

10 Ağustos 2023 Perşembe 12:56

Kahramanmaraş-Hatay’da 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası yaşanan koordinasyon sıkıntısı ve birçok bölgeye yardım edilememesi ve TSK’nin “destek görevi” pozisyona çekilmesi uygulaması eleştirilmişti. Tartışmaların ardından Doğal Afetlerle Mücadele Eylem Planları güncelleniyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de doğal afetlerle mücadele konusunda yapılandırılıyor.

TSK'DA YENİ BİR YAPILANMAYA GİDİLİYOR

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, depremin ilk 3 günü yaşanan olumsuzluklar ve afete müdahale edilememesinden çıkarılan dersler doğrultusunda TSK’da yeni bir yapılanmaya gidiliyor. AFAD’ın uhdesinde ve koordinasyonunda bulunan doğal afetlere müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de anında devreye alınabilmesi için özel çalışmalar başlatıldı. TSK’nın bünyesinde bulunan ve birçoğu kapatılan Arama Kurtarma Birlikleri yeniden yapılandırılacak. Bu birlikler; sayı, eğitim, malzeme-teçhizat açısından güçlendirilecek.

Aynı zamanda yasal mevzuat da gözden geçiriliyor. TSK’nın doğal afetlerde görev alabilmesi ve anında müdahale edebilmesi konusunda yasal mevzuatta yer alabilecek eksiklik ve aksaklıklar da giderilecek.

HER BİRLİKTE ARAMA KURTARMA TİMİ

TSK’nın özel arama kurtarma birlikleri ile ilgili çalışmasının yanı sıra; Silahlı Kuvvetler bünyesindeki bütün birliklerde arama-kurtarma konusunda eğitimli askerler bulunacak. Suriye ve Irak’ta devam eden ve başka bölgelerde sürdürülen harekâtlar nedeniyle yaşanabilecek kadro eksikliğine karşı birliklerde hazır kıta nöbet tutan askerler olacak. Buna bir nevi rezerv ya da yedek kuvvetler denilebilir. Gerektiğinde terörle mücadele sahaları hariç Türkiye’nin farklı noktalarından eğitimli birlik takviyesi yapılacak. Bu konudaki sivil müdahale planları gözden geçirilip güncellenecek.

HER BİRLİK TİM KURACAK

Türkiye’nin dört bir yanındaki askeri birlikler Milli Savunma Bakanı’nın talimatıyla arama-kurtarma timleri kurmak zorunda… Bu birlikler personele gerekli eğitimleri vereceği gibi aynı zamanda lojistik açıdan da güçlendirilecek. Afetlere müdahale ekipmanları, iş makineleri, hassas dinleme aygıtları, özel giysiler, sahra çadırları, sahra hastaneleri, sahra mutfakları, teknolojik cihazlar ve arama kurtarma köpeklerinin sayısı artırılacak. Birlikler, afetlere müdahale için gerekli bütün ekipmanla donatılacak.

Yeni dönemin çeşitlenen ve farklılaşan tehdit algılamaları doğrultusunda TSK’nın afetlerle mücadele görevi de olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan sonra AFAD’la birlikte doğal afetlerle mücadele konusunda hazırlanan eylem planlarının içinde başat unsur olarak yer alacak. Çalışmalar AFAD’la koordineli bir şekilde yürütülecek.

Türk milletin evlatlarından oluşan Mehmetçik, sınırların güvenliği ve terörle mücadelenin yanı sıra; geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her türlü doğal afette ve krizlerde milletinin yanında yer alacak.

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6 Şubat Felaketinin Ardından TSKda Yeni Yapılanma: Anında Sahaya Inecekler
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