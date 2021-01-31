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Ad-soyadı değişikliği ilgi görüyor... 384 bin ad soyadı değişikliği yapıldı

2017 yılından bugüne kadar 260 bin 157 kişi soyadını, 124 bin 32 kişi ise ismini düzeltti. Uygulamanın 6 Aralık 2022 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyad değişikliğinde ilk sırayı İstanbul aldı.

Ad-soyadı değişikliği ilgi görüyor... 384 bin ad soyadı değişikliği yapıldı

Ad-soyadı değişikliği ilgi görüyor... 384 bin ad soyadı değişikliği yapıldı

2017 yılından bugüne kadar 260 bin 157 kişi soyadını, 124 bin 32 kişi ise ismini düzeltti. Uygulamanın 6 Aralık 2022 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyad değişikliğinde ilk sırayı İstanbul aldı.

31 Ocak 2021 Pazar 18:22
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Bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın, 2017 yılında yapılan düzenleme ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nunda Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla değiştirilebilmesine imkan tanınmıştı. 2019 yılında Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

TOPLAM 384 BİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Belirtilen gerekçelerle ad ve soyadı kaynaklı sıkıntı yaşayan ve değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından düzenleme yoğun ilgili gördü. Uygulama sayesinde 2017 yılından bugüne kadar 260 bin 157 kişi soyadını, 124 bin 32 kişi ise ismini düzeltti. Düzenleme ile en çok "Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman vb." soyadları ile "Rabiye, Hava, Esme, Yunis, Ümüt, Memet, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet vb" isimler mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulları tarafından değiştirildi.

EN ÇOK 'RABİYE' DÜZELTİLDİ

Ülke genelinde en çok 894 kişi 'Rabiye' ismini 'Rabia' olarak mahkeme kararı aranmaksızın değiştirdi. Onu sırasıyla 836 ile Hava, 526 ile Esme, 497 ile Yunis, 479 ile Ümüt takip etti. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında 766 kişi 'Çoşkun' soyadını 'Coşkun' olarak değiştirdi. Onu sırasıyla 645 ile Uğuz, 563 ile İşik, 472 ile Çinar, 385 ile Top takip etti.

İLK SIRA İSTANBUL'DA

En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan şehir İstanbul oldu. İstanbul'da bugüne kadar 19 bin 271 ad ve 45 bin 332 soyadı değişikliği yapıldı. İstanbul'u 7 bin 1 adet ile Ankara, 4 bin 254 adet ile İzmir, 3 bin 361 adet ile Diyarbakır, 3 bin 154 adet ile Antalya, 3 bin 13 adet ile Adana, 2 bin 940 adet ile Bursa, 2 bin 633 adet ile Şanlıurfa, 2 bin 628 adet ile Konya en çok ad düzeltmesi yapılan şehirler olarak sıralandı. 14 bin 904 adet ile Şanlıurfa, 14bin 661 adet ile Ankara, 9 bin 536 adet ile Diyarbakır, 8 bin 260 adet ile Bursa, 7 bin 823 adet ile İzmir, 7 bin 647 adet ile Van, 7 bin 549 adet ile Gaziantep, 6 bin 599 adet ile Adana, 6 bin 476 adet ile Kayseri ise en çok soyadı düzeltmesi yapılan şehirler oldu.

SON TARİH 6 ARALIK

Uygulama sayesinde ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı. Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşlar 6 Aralık'a kadar faydalanabilecek.

Son Güncelleme: 31.01.2021 19:30
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