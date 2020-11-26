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Adana, Mersin, Hatay Ve Osmaniye'de Ak Parti'li Kadınlar Şiddete Karşı Tek Ses Oldu

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlıkları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Adana, Mersin, Hatay Ve Osmaniye'de Ak Parti'li Kadınlar Şiddete Karşı Tek Ses Oldu

Adana, Mersin, Hatay Ve Osmaniye'de Ak Parti'li Kadınlar Şiddete Karşı Tek Ses Oldu

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlıkları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

26 Kasım 2020 Perşembe 11:32
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AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, beraberinde parti üyeleriyle il binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Kadınlara karşı "çizgiyi aşanlarla" çetin mücadelelerinin süreceğini, hükümet ve bakanlıkların şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba gösterdiğini belirten Can, şöyle konuştu:

"AK Parti, kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının, hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle sonuna kadar mücadele etmiş, büyük başarılara imza atmıştır. 'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendi, her platformda samimiyet ve duyarlılıklarıyla yıllardır kapsamlı mücadeleler sürdürmüştür. Bu sayede kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir. Halen devam eden bu mücadelede hem şiddet uygulayanlara karşı yaptırımları artırmış hem de şiddete maruz kalan kadınlara maddi ve manevi destek vererek hayatlarına umut olmuştur."

- Mersin

AK Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için ellerinde taşıdıkları dövizlerle parti binası önünde bir araya geldi.

Partinin Kadın Kolları İl Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kadın şiddetini "en büyük acizlik ve cahillik" diye tanımlayan Öner, "Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da esas önemli olan şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir. Bunun toplumun her ferdini bilinçlendirmekten geçtiğini biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Bugüne kadar şiddetle çok yönlü bir mücadele verilmiştir, verilmeye devam edilmektedir." şeklinde konuştu.

- Hatay ve Osmaniye

AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren de parti binası önünde yaptığı basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetin, tüm toplumun huzurunu bozduğunu belirtti.

Kadına şiddetin aileyi parçaladığını, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar ile mutsuz çocuklar bıraktığını aktaran Eren, şöyle konuştu:

"Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor. AK Parti, kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele etmiş, büyük başarılara imza atmıştır."

AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Elif Tekçe de parti binası girişinde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin en büyük acizlik ve cahillik olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
AdanaMersinHatay
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