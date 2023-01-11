ADÜ’de kim rektör olacak?

ADÜ’den çok sayıda ismin Rektörlük için çalışma yaptığı bu süreçte bazı isimlerinde adının öne çıkmaya başladığı belirtiliyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ)’de rektörlük yarışı hız kazandı. ADÜ’den çok sayıda ismin Rektörlük için çalışma yaptığı bu süreçte bazı isimlerinde adının öne çıkmaya başladığı belirtiliyor.

Ocak ayı itibariyle görev süresi biten mevcut Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in görevine devam edip etmeyeceği ve yerine kimin atanacağı merakla beklenirken kulislerde hızlandı. Çok sayıda ismin adının geçtiği rektör adayları çalışmalarını hızlandırırken Ankara kulislerinden edinilen bilgiye göre, rektör olma ihtimaline kesin gözüyle bakılan Söke İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çetin’in atanmasının günler içinde gerçekleşebileceği iddia edildi.

En güçlü adaylardan birisi olan Prof. Dr. Mustafa Çetin’e Aydın milletvekillerinin de olumlu baktığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olumlu referans verdikleri gelen bilgiler arasında.

Deneyimli bir akademisyen olan ve birçok görevler üstlenen Prof. Dr. Mustafa Çetin, ADÜ Söke Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Söke Sağlık Yüksekokulu, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu müdürlükleri, Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyeliği ve Rektör Yardımcılığı gibi bir çok görevi başarıyla sürdürdü.

PROF. DR. MUSTAFA ÇETİN KİMDİR

Prof. Dr. Mustafa Çetin, 26 Kasım 1972 tarihinde Kırıkkale’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1989 yılında girdiği Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans'a başladı. 1995 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı.

1998 -2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2003-2005 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü’ne Araştırma Görevlisi Dr. olarak çalıştı. 2005 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü’ne “Yardımcı Doçent” olarak atandı. 2007 yılında Aralık dönemi Doçentlik sınavını geçerek “Doçent” ünvanını aldı.

09 Ocak 2013 tarihinden itibaren Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği, Bölümü’nde Profesör kadrosunda görevine devam eden Prof. Dr. Çetin, evli ve bir çocuk babası. Prof. Dr. Çetin İngilizce biliyor.