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AK Parti Teşkilat Akademisinde 3'üncü dönem eğitimleri başlıyor
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AK Parti Teşkilat Akademisinde 3'üncü dönem eğitimleri başlıyor

Teşkilat Akademisi Eğitim Programı “Türkiye Yüzyılı” konseptiyle 81 ilde gerçekleştirilecek.

AK Parti Teşkilat Akademisinde 3'üncü dönem eğitimleri başlıyor

AK Parti Teşkilat Akademisinde 3'üncü dönem eğitimleri başlıyor

Teşkilat Akademisi Eğitim Programı “Türkiye Yüzyılı” konseptiyle 81 ilde gerçekleştirilecek.

04 Kasım 2022 Cuma 18:16

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenecek Teşkilat Akademisi eğitimleri, 81 ilde üç kademe il ve ilçe yönetimlerini kapsayacak. 93 bin teşkilat mensubuna çeşitli alanlarda dersler verilecek. Eğitimlerin ana teması “Türkiye Yüzyılı” olacak. İlk eğitimler 5-6 Kasım tarihlerinde 34 ilde, Kahramanmaraş’ta ise 6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

AK Parti AR-GE ve Eğitim’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen; "Eğitim programının hedefi Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 93 bin teşkilat mensubumuzun motivasyonunu, inancını, özgüvenini ve aidiyetini yükselterek önümüzdeki önemli sürece hazırlanmak. Gerçekleştireceğimiz eğitim faaliyetleri kapsamında, her ilimizde üç kademe il ve ilçe yönetimlerimizi programa alıyoruz. Teşkilat Akademisi adını verdiğimiz eğitimleri tüm Türkiye'de daha önce 2 kez gerçekleştirdik. Bu üçüncü dönemi olacak. Eğitimler, alanında uzman ve kamuoyunun da çok iyi tanıdığı isimler tarafından verilecek. Eğitim içeriğine bağlı olarak, MYK/MKYK üyelerimiz, bakanlarımız, bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, uzman eğitimciler, akademisyenler ve gazeteciler 4 ana ders başlığında eğitim verecek. AK Parti, yeni yüzyıla, 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor. Eğitimlerimizin ana konsepti Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' üzerine olacak. Partimizin tüm kademeleri tam odak çalışıyor. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Teşkilatlarımızın tüm hazırlığı buna yönelik." ifadelerine yer verdi.

Teşkilat Akademisi eğitim programının, her ilde dört ders başlığında verileceğini ve üç haftada tamamlanacağını da açıklayan Şen, derslerin hafta sonları gerçekleştirileceğini kaydetti.

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AK Parti Teşkilat Akademisinde 3üncü Dönem Eğitimleri Başlıyor
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