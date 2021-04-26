Ali Öztunç, ‘Ak parti, Türkiye’yi nükleer atık çöplüğüne çevirmek istiyor’

Çernobil Nükleer Santral kazasının etkilerinin, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının 200 katı olduğu kanıtlandığını vurgulayan ÖZTUNÇ, “ Dünya facianın bedellerini 35 yıldır çok ağır şekilde ödedi. Çernobil felaketinin verdiği 35 yıllık ekonomik ve sosyal zararların hesabı yapılamıyor. Çernobil felaketinden dolayı Dünyada yaklaşık 1.000.000 insan öldü ve insanlar hala ölmeye devam etmektedir.Özellikle Karadeniz Bölgesinde kanser nedeniyle yüzlerce insanımızı kaybettik. Olan vakayı saklamak yerine, sağlık önlemleri alınsaydı bu kadar insanımızı kaybetmemiş olurduk. Bunun hesabı verilmeden, yeni santraller dayatmak aymazlıktır” yorumunda bulundu.

Atık Sorunları

AKP, hiç bir şey olmamış gibi ülkemizde ben yaptım oldu mantığıyla nükleer santral projeleri dayatıyor diyen Ali ÖZTUNÇ; “İzmir Gaziemir’de bulunan radyoaktif atıkların bertaraf edilmedi. Iğdırlılar, Metzamor Nükleer Santralinin tehditiyle yaşıyorlar. AKP ise Mersin ve Sinop’ta nükleer santral yapacağım diyor. Bu santrallerin atıklarının akıbeti ise belirsiz. ÇED raporlarında dahi bu konuda bir kelam yok. İzmir Aliağa’ya nükleer denemede kullanan gemiyi getirecekler” yorumunda bulundu.

Nükleer Santralleri İstemiyoruz

Fosil yakıtlara dayalı enerji modelleri iklim krizini derinleştirdiğini, CHP’nin, temiz ve iklim dostu, adil ve erişilebilir demokratik bir enerji politikasını benimsediğini aktaran ÖZTUNÇ, “Ne ülkemizde ne de dünyamızda nükleer santralleri istemiyoruz. Yitirdiğimiz yüzlerce insanımız hikayesi hala aklımızdayken, nükleer santral kuracağım demek yitirdiğimiz canlarımızın anısına ihanettir” dedi.