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Ali Öztunç, “Söz veriyorum durmadan çalışmaya devam edeceğim”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç; "Size söz olsun durmadan , yorulmadan çalışmaya devam edeceğim"

Ali Öztunç, “Söz veriyorum durmadan çalışmaya devam edeceğim”

Ali Öztunç, “Söz veriyorum durmadan çalışmaya devam edeceğim”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç; "Size söz olsun durmadan , yorulmadan çalışmaya devam edeceğim"

10 Nisan 2023 Pazartesi 10:28

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç; aday listelerinin açıklanmasının ardından açıklama yaptı. Yeni dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili 1. sıra adayı olan Öztunç, "Size söz olsun durmadan , yorulmadan çalışmaya devam edeceğim"dedi.

Sosyal medya hesabından bir metin paylaşan Öztunç, "2018 yılından bu yana memleketim Kahramanmaraş’ın vekili olarak milletimize hizmet etmekteyim. Elimden geldiği kadar hemşehrilerimin sesi olmaya, dertlerine derman bulmaya çalıştım. Yeri geldi Ali kardeşiniz, yeri geldi atom karıncanız oldum. Ama her daim milletin vekili olmak İçin çaba harcadım. Geldiğimiz süreçte 14 Mayıs’taki seçimlerde bir kez daha milletin vekili olmaya aday oldum. Partimin aday listesindeki birbirinden değerli arkadaşlarım ile sizlerin huzuruna çıkıyoruz. Kahramanmaraş halkının sağduyusuna ve vefasına güveniyorum. Şimdi sıra hemşehrilerimde. Karnemizi halkımız verecek. İnanıyorumki herşey çok güzel olacak. Ve size söz olsun durmadan , yorulmadan çalışmaya devam edeceğim. Saygılarımla".

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Ali öztunç“Söz Veriyorum Durmadan çalışmaya Devam Edeceğim”
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