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Araç kullanıcıları bu habere çok sevinecek! e-Devlet'e kaza tutanağı geliyor!

Araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren haber geldi. Trafik kazaları ardından doldurulan 'kaza tutanağı' artık kalem ve kağıtla yapılmadan e-Devlet üzerinden direk doldurulabilecek.

Araç kullanıcıları bu habere çok sevinecek! e-Devlet'e kaza tutanağı geliyor!

Araç kullanıcıları bu habere çok sevinecek! e-Devlet'e kaza tutanağı geliyor!

Araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren haber geldi. Trafik kazaları ardından doldurulan 'kaza tutanağı' artık kalem ve kağıtla yapılmadan e-Devlet üzerinden direk doldurulabilecek.

23 Mayıs 2024 Perşembe 10:17

Türkiye genelinde yaşanan trafik kazalarında araç sahipleri kaza tutanağını dolduruyordu. Ancak sürücüler için yanlarında kaza tutanağı devrini sonlandıran uygulama e-Devlet tarafından uygulamaya sunuldu. Yeni yöntem sayesinde kaza tutanakları dijital ortamda bulunacak ve kalem kağıda ihtiyaç kalmayacak.

KAZA TUTANKLARI ANLIK İŞLEME GİRECEK

Araç sahipleri e-Devlet’in ios ve android platformlarındaki mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı doldurabilecek . Uygulama üzerinden oluşturulan kaza tutanakları anında SBM sistemlerine yansıyacak ve süreç hızlıca başlayacak. Sigorta şirketlerini aramaya gerek kalmadan tüm süreç e-Devlet üzerinden takip edilip sonuçlandırılabilecek.

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Araç Kullanıcıları Bu Habere çok Sevinecek! E-Devlete Kaza Tutanağı Geliyor!
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