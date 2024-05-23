Araç kullanıcıları bu habere çok sevinecek! e-Devlet'e kaza tutanağı geliyor!

Türkiye genelinde yaşanan trafik kazalarında araç sahipleri kaza tutanağını dolduruyordu. Ancak sürücüler için yanlarında kaza tutanağı devrini sonlandıran uygulama e-Devlet tarafından uygulamaya sunuldu. Yeni yöntem sayesinde kaza tutanakları dijital ortamda bulunacak ve kalem kağıda ihtiyaç kalmayacak.

KAZA TUTANKLARI ANLIK İŞLEME GİRECEK

Araç sahipleri e-Devlet’in ios ve android platformlarındaki mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı doldurabilecek . Uygulama üzerinden oluşturulan kaza tutanakları anında SBM sistemlerine yansıyacak ve süreç hızlıca başlayacak. Sigorta şirketlerini aramaya gerek kalmadan tüm süreç e-Devlet üzerinden takip edilip sonuçlandırılabilecek.