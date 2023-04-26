Atanamayan Uzmanlar Derneği Ankara’da buluştu!

Dernek ilk açıklamasını Ankara’da yaptı.

Atanamayan Uzmanlar Derneği başkanı Mustafa Gündeşli yapmış olduğu açıklamada, “Derneğimizin Kuruluş Amacı, 3269 Sayılı Uzman Erbaş kanununa tabi görev yapmış, sağlık niteliğini kaybetmiş ve ya kendi isteğiyle uzman çavuşluk mesleğinden ayrılmış Uzman Çavuş’ların kanunen kazanılmış haklarının yasal olarak takibini yapmak ve Terörle Mücadele’de görev yapan ve bu kutsal görevleri esnasında yaralanma veya uzvunu kaybetme sonucunda, yasayla kendilerine Gazilik unvanı verilmeyen kahramanlarımız ile vazife malullerinin yasal haklarını takip etmek ve destek vermek olacaktır.”dedi.

Mustafa Gündeşli şunları kaydetti;

““6 Mart 2023 tarihinde ATANAMAYAN UZMANLAR DERNEĞİ’nin kuruluşunu gerçekleştirmiş bulunmaktayız.Derneğimizin Kuruluş Amacı,3269 Sayılı Uzman Erbaş kanununa tabi görev yapmış,sağlık niteliğini kaybetmiş ve ya kendi isteğiyle uzman çavuşluk mesleğinden ayrılmış Uzman Çavuş’ların kanunen kazanılmış haklarının yasal olarak takibini yapmak ve Terörle Mücadele’de görev yapan ve bu kutsal görevleri esnasında yaralanma veya uzvunu kaybetme sonucunda, yasayla kendilerine Gazilik unvanı verilmeyen kahramanlarımız ile vazife malullerinin yasal haklarını takip etmek ve destek vermekolacaktır.

29 Ocak 2016 tarihinde Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için iki hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir, hükmü değiştirilerek “en az yedi hizmet yılı” tamamlama şartı getirilmiştir. 29 Ocak 2016yılından önce göreve başlamış olup;iki yıldan fazla görev yapıp ayrılan kişiler, hak kaybı yaşamaktadır.Zira kanun değişikliğinden önceki tarihte bu kişilerin hukuken kazanılmış hakkı mevcut olmakla korunması gerekmektedir. Eski haliyle kanunda açık bir şekilde belirtilen iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla memuriyet hakkı kazanılmıştır denilmektedir.Ancak günümüzde uzman çavuşların hangi tarihler arasında görev yaptığına bakılmaksızınkamu kurumlarına yapılan başvurularda yedi yıl görev süresi istenilmektedir. Halbuki emsal kararlar olduğu halde yedi yıl şartı öne sürülmektedir.

Yine 29.01.2016 tarihinde 3269 sayılı Uzman erbaş kanunundayapılan değişiklikile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92.maddesi hükmünden yararlanabilmek için gerekli yedi yıllık hizmet süresini tamamlamış ve bu suretle meslekten ayrılmış olan uzman çavuşlarımız ise başvuru yaptıkları bütün kamu kurum ve kuruluşlarından açık kadro yoktur yanıtını almakta, kanun maddesi yok sayılmaktadır. Kanun referansla çalışır hale gelmiştir.Referansı olan meslekten ayrılmış uzman çavuşların kadroya alınması referansı olmayan uzman çavuşların ise türlü bahanelerle kadroya alınmaması kanunun referans ile çalıştığının ispatıdır. Bu haksızlığa dur demek için ve kanun önünde hakkımızı alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.

Bizler genç yaşlarda silahlı kuvvetleri bünyesinde uzman çavuş olarak göreve başladık. Sermayemiz tetik parmağımız ve vatan sevgisiydi. Yıllarca yılmadan, yorulmadanvatan için hizmet etmiş bulunmaktayız. Bizler , hakkımız olmayan hiçbir davanın peşinde değiliz. Buzor süreçte, çoğu silah arkadaşlarımızın maddi imkansızlıklar sebebiyle yuvası dağılmış, çoğu silah arkadaşımızın aile düzeni bozulmuştur. Silah arkadaşlarımız, kaderine terk edilmiştir. Görevinden ayrılmak zorunda kalan her uzman çavuşun acı birhikayesi vardır.Keşke imkanımız olsa kendilerinden dinlemiş olsaydık. Söyleyecek çok söz, dinleyecek çok hikaye vardır.Var olan hakkımız için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Atanamayan Uzman Çavuşlar olarak iki yıl görev yapmış olanlar dahil; yaş, kilo veboy gözetmeksizin kanun hükmünde kararnameyle devlet kurumlarına genel atama talep etmekteyiz.

Bizler ve ailelerimiz sadece şu soruya cevap arıyoruz;3269 sayılı kanunun 5.maddesi gereği atananlar neden atandı! Aynı kanuna tabi bizler neden atanamıyoruz? Sözlerime burada son verirken hepinizi saygıyla selamlıyorum.”