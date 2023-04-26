Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları...
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...

Atanamayan Uzmanlar Derneği Ankara’da buluştu!

Atanamayan uzmanlar Derneği resmen kuruldu. Derneğin başkanlığını da Kahramanmaraşlı olan Mustafa Gündeşli, yürütüyor.

Atanamayan Uzmanlar Derneği Ankara’da buluştu!

Atanamayan Uzmanlar Derneği Ankara’da buluştu!

Atanamayan uzmanlar Derneği resmen kuruldu. Derneğin başkanlığını da Kahramanmaraşlı olan Mustafa Gündeşli, yürütüyor.

26 Nisan 2023 Çarşamba 13:58

Dernek ilk açıklamasını Ankara’da yaptı.

Atanamayan Uzmanlar Derneği başkanı Mustafa Gündeşli yapmış olduğu açıklamada, “Derneğimizin Kuruluş Amacı, 3269 Sayılı Uzman Erbaş kanununa tabi görev yapmış, sağlık niteliğini kaybetmiş ve ya kendi isteğiyle uzman çavuşluk mesleğinden ayrılmış Uzman Çavuş’ların kanunen kazanılmış haklarının yasal olarak takibini yapmak ve Terörle Mücadele’de görev yapan ve bu kutsal görevleri esnasında yaralanma veya uzvunu kaybetme sonucunda, yasayla kendilerine Gazilik unvanı verilmeyen kahramanlarımız ile vazife malullerinin yasal haklarını takip etmek ve destek vermek olacaktır.”dedi.

Mustafa Gündeşli şunları kaydetti;

““6 Mart 2023 tarihinde ATANAMAYAN UZMANLAR DERNEĞİ’nin kuruluşunu gerçekleştirmiş bulunmaktayız.Derneğimizin Kuruluş Amacı,3269 Sayılı Uzman Erbaş kanununa tabi görev yapmış,sağlık niteliğini kaybetmiş ve ya kendi isteğiyle uzman çavuşluk mesleğinden ayrılmış Uzman Çavuş’ların kanunen kazanılmış haklarının yasal olarak takibini yapmak ve Terörle Mücadele’de görev yapan ve bu kutsal görevleri esnasında yaralanma veya uzvunu kaybetme sonucunda, yasayla kendilerine Gazilik unvanı verilmeyen kahramanlarımız ile vazife malullerinin yasal haklarını takip etmek ve destek vermekolacaktır.

29 Ocak 2016 tarihinde Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için iki hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir, hükmü değiştirilerek “en az yedi hizmet yılı” tamamlama şartı getirilmiştir. 29 Ocak 2016yılından önce göreve başlamış olup;iki yıldan fazla görev yapıp ayrılan kişiler, hak kaybı yaşamaktadır.Zira kanun değişikliğinden önceki tarihte bu kişilerin hukuken kazanılmış hakkı mevcut olmakla korunması gerekmektedir. Eski haliyle kanunda açık bir şekilde belirtilen iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla memuriyet hakkı kazanılmıştır denilmektedir.Ancak günümüzde uzman çavuşların hangi tarihler arasında görev yaptığına bakılmaksızınkamu kurumlarına yapılan başvurularda yedi yıl görev süresi istenilmektedir. Halbuki emsal kararlar olduğu halde yedi yıl şartı öne sürülmektedir.

Yine 29.01.2016 tarihinde 3269 sayılı Uzman erbaş kanunundayapılan değişiklikile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92.maddesi hükmünden yararlanabilmek için gerekli yedi yıllık hizmet süresini tamamlamış ve bu suretle meslekten ayrılmış olan uzman çavuşlarımız ise başvuru yaptıkları bütün kamu kurum ve kuruluşlarından açık kadro yoktur yanıtını almakta, kanun maddesi yok sayılmaktadır. Kanun referansla çalışır hale gelmiştir.Referansı olan meslekten ayrılmış uzman çavuşların kadroya alınması referansı olmayan uzman çavuşların ise türlü bahanelerle kadroya alınmaması kanunun referans ile çalıştığının ispatıdır. Bu haksızlığa dur demek için ve kanun önünde hakkımızı alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.

Bizler genç yaşlarda silahlı kuvvetleri bünyesinde uzman çavuş olarak göreve başladık. Sermayemiz tetik parmağımız ve vatan sevgisiydi. Yıllarca yılmadan, yorulmadanvatan için hizmet etmiş bulunmaktayız. Bizler , hakkımız olmayan hiçbir davanın peşinde değiliz. Buzor süreçte, çoğu silah arkadaşlarımızın maddi imkansızlıklar sebebiyle yuvası dağılmış, çoğu silah arkadaşımızın aile düzeni bozulmuştur. Silah arkadaşlarımız, kaderine terk edilmiştir. Görevinden ayrılmak zorunda kalan her uzman çavuşun acı birhikayesi vardır.Keşke imkanımız olsa kendilerinden dinlemiş olsaydık. Söyleyecek çok söz, dinleyecek çok hikaye vardır.Var olan hakkımız için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Atanamayan Uzman Çavuşlar olarak iki yıl görev yapmış olanlar dahil; yaş, kilo veboy gözetmeksizin kanun hükmünde kararnameyle devlet kurumlarına genel atama talep etmekteyiz.

Bizler ve ailelerimiz sadece şu soruya cevap arıyoruz;3269 sayılı kanunun 5.maddesi gereği atananlar neden atandı! Aynı kanuna tabi bizler neden atanamıyoruz? Sözlerime burada son verirken hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Atanamayan Uzmanlar Derneği Ankara’da Buluştu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremzedeler için askıda bilet kampanyası başlatıldı!
Depremzedeler için askıda bilet kampanyası başlatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda Kahramanmaraş’a geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda Kahramanmaraş’a geliyor!
Ali Öztunç, “Söz veriyorum durmadan çalışmaya devam edeceğim”
Ali Öztunç, “Söz veriyorum durmadan çalışmaya devam edeceğim”
İşte il il mhp milletvekili adayları...
İşte il il mhp milletvekili adayları...
Kahramanmaraş Havalimanına offset localizer sahası yaptırılacak!
Kahramanmaraş Havalimanına offset localizer sahası yaptırılacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber