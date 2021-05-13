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Bakan Koca kısıtlamaların kalkacağı tarihi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanma döneminin ardından herkesin merakla beklediği normalleşme süreci hakkında konuştu.

Bakan Koca kısıtlamaların kalkacağı tarihi duyurdu

Bakan Koca kısıtlamaların kalkacağı tarihi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanma döneminin ardından herkesin merakla beklediği normalleşme süreci hakkında konuştu.

13 Mayıs 2021 Perşembe 17:25
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Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Ramazan bayramını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Koca paylaşımında ayrıca 29 Nisan'dan bu yana uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde olan vatandaşlara da iyi haberi verdi.

Yaklaşık 1 ayın ardından kademeli normalleşme döneminin geldiğini belirten Bakan Koca, "Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, tam kapanmanın ardından normalleşmeye geçileceğini belirttiği videonun tamamında ise şunları söyledi: "Aziz vatandaşlarımız, manevi atmosferi ile bizi saran Ramazan ayının sonuna geldik. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Bayram, hesapsız ve tertemiz bir beklentinin vuslat anındaki huzurlu makamıdır. Bayramı bayram yapan kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanmasıdır.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ HEP GÖREV BAŞINDAYDI"

Salgın hastalık gölgesindeki üçüncü bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizi daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. İnsanlara kalbiyle bakabilmeyi bilen sağlık çalışanlarımız hep görev başındaydı. Bayramda da çalışan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikli onların bayramını tebrik etmek istiyorum. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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