Bakan Özhaseki deprem bölgesinde başlanılan inşaat sayısını açıkladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’ın üç ayrı noktasında gerçekleştirilen toplam 5 bin bağımsız bölümün temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı video konferans bağlantısıyla katıldığı Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi'nin toplu temel atma töreninde konuşan Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Evlerinin dışında yaşayan 1 milyon 900 binden fazla insanın biran önce evlerine dönünceye kadar tatil yapmayacaklarını dile getirerek, “Bir an önce evlerine kavuşabilmeleri için ne gerekiyorsa onu yapabilmek için gayret ediyoruz. İnsan eliyle sırtını da güçlü bir iktidara yaslamış olarak ne yapılabilirse emin olun onu yapıyoruz. Ondan yana hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi. Hatay’da 40 binden fazla konutun yapımına başlanıldığını belirten Özhaseki, “Hatay’da yıkılmış olan konut, ahır, depo, köy evi gibi toplam sayımız 254 bin civarında. Hak sahibi de 220 binden fazla. 40 binden fazla konutumuzun inşaatına başladık. İki üç ay içerisinde onlar zaten biter inşallah. Yavaş yavaş teslim ederiz” diye konuştu.

“HATAY ESKİ CANLI HALİNE DÖNECEK”

Depremde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ı eski gönlerine kavuşturacaklarını iade eden Bakan Özhaseki, Hatay merkezdeki ağır hasarlı binaların yıkılacağını ve 2-3 aya hafriyatların kaldırılarak bölgenin temizleneceğini söyledi. Temizlenen yerlerde Bakanlık olarak zemin etütlerine başlayacaklarını anlatan Özhaseki, “Biz de bir taraftan zemin etütlerine Bakanlık olarak başlıyoruz ve yapacağız. Ona uygun statik çözümlemeler, mühendislik hesapları yapılsın diye. Onlar yapıldığı takdirde bizler de buralarda hızla işe gireceğiz” dedi. Hibe ve kredi desteği sunan Yerinde Dönüşüm projesiyle biran önce vatandaşların kendi konutlarını yapmalarını isteyen Özhaseki, “Lütfen sizler de bir an önce bizlere yardımcı olun ve bu işe başlayın. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Buralarda tip sözleşmeler de vereceğiz Örnek projeler de vereceğiz. Vergiden, harçtan muaf kılıyoruz zaten. Yapı denetim firmalarınıza gitmenize gerek yok. Biz TOKİ marifetiyle bütün binaların yapımını da denetleyeceğiz. İş yapıldıkça desteklemeye, para vermeye ve yerinde de bir an önce bu işleri de yapmaya çalışacağız. Eğer bunu hızlı yapabilirsek değerli arkadaşlarım emin olun çok hızlı bir şekilde Hatay, eski canlı haline dönecek.” İfadelerini kullandı. Yerinde Dönüşüm konusunda sıfır toleransla hareket edeceklerini belirten Özhaseki, 4 kırmızı çizgiyi hatırlatarak, “Birincisi fay hatlarının geçtiği yerlerde fay kırığının bulunduğu yerlerde asla ve asla yapı olmayacak. Yapı yasak. Siz hala fay kırıklarının olduğu yere ısrar eder misiniz? Ederseniz kendi mezarınızı, kendi kabrinizi kendiniz yapmış olursunuz.” diye konuştu.

“ORTA HASARLI BİNALARI AĞIR HASARLI GÖRMEYE RAZIYIZ”

Orta hasarlı binaları da ağır hasarlı kabul edebileceklerini dile getiren Özhaseki, Orta hasarlı binası olanlar için söylüyorum. Eğer istiyorsan mevzuat gereği gidip raporunu alır, kendine göre hesaplarını yapar, böyle ruhsatını alır, güçlendirebilir. Bir sorun yok. Bu depremlerin her birisi binalarımızı yordu, ciddi bir depreme dayanmaz. İlla da yapacağım, size ne? dersenizsiz bilirsiniz. Diyecek bir şey yok. Ancak bize soruyorsanız, o binaların hepsini biz ağır hasarlı gibi görmeye razıyız. Bu kadar konutun karşılığını biz yapacağız Allah'ın izniyle. Söz verdiğimiz süreler içerisinde de bitireceğiz. Orta hasarlarda buna koymaya biz razıyız artık. Ağır hasarlı gibi göreceğiz. Onu da hak sahibi yapacağız. Onun da evini sıfırdan vereceğiz inşallah.” şeklinde konuştu.

“200 BİN KONUTUN İNŞAATINA BAŞLANILDI”

Deprem bölgesinde başlanılan inşaat sayısının 200 bini bulduğunu dile getiren Özhaseki, “Bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak başladığımız inşaat sayısı bugün itibariyle 200 bini buluyor. 200 bine biz başladık. Şu anda da 200 binden fazla ‘Yerinde Dönüştürmek istiyorum’ diyen vatandaşımız var. 200 bin vatandaş da binalarını temsil ettiğinde 300 bine yaklaşıyor. 500 bin vatandaşımızın inşaatını birkaç aya başlayıp bir iki sene içerisinde bitirip teslim etmiş olacağız. Sonra kalan sayıya göre de nerede eksik varsa, nereye yetişmemiz icap ediyorsa, yerlerde işe başlayacaksak inşallah ona da başlamış olacağız.” diye konuştu.

Hatay’da düzenlenen toplu temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da video konferans ile katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Hatay’da kentsel dönüşüm kapsamında 3 ayrı noktada yapılacak olan toplam 5 bin bağımsız birimin temeli dualar eşliğinde atıldı.