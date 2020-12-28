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Bakan Selçuk Duyurdu, Haftaya Başlıyor

MEB tablet başvurusu nasıl yapılacak ve dağıtımı velilerin ve öğrencilerin gündeminde yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi. 500 bin tablet bilgisayar dağıtımının devam ettiğini bildiren Bakan Ziya Selçuk 3. faz çalışmalarına başlandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı ile ilgili "4'üncü fazın dağıtımlarını da haftaya gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Selçuk Duyurdu, Haftaya Başlıyor

Bakan Selçuk Duyurdu, Haftaya Başlıyor

MEB tablet başvurusu nasıl yapılacak ve dağıtımı velilerin ve öğrencilerin gündeminde yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi. 500 bin tablet bilgisayar dağıtımının devam ettiğini bildiren Bakan Ziya Selçuk 3. faz çalışmalarına başlandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı ile ilgili "4'üncü fazın dağıtımlarını da haftaya gerçekleştireceğiz" dedi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 18:42
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500 bin ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımında, yeni gelişme yaşandı. Daha önce Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Mardin, Ankara gibi illerde yapılan dağıtım sonrası 3. faz için dağıtım yeniden başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet bilgisayar desteğinin 3. fazıyla birlikte toplam 266 bin 500 cihazın öğrencilere ulaştığını duyurdu.

MEB 500 BİN TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 500 Bin Tablet Bilgisayar Dağıtımının 3. Fazıyla ilgili açıklamalar yaptı.

25 Aralık'ta başlayan 3. fazda 66 bin tablet bilgisayarların gönderildiği 38 ilin yöneticisi ile videokonferans yöntemiyle toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet bilgisayar desteğinin 3. fazıyla birlikte toplam 266 bin 500 cihazın öğrencilere ulaştığını duyurdu.

Planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarla birlikte öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti için gerekli sözleşmeleri yaptık. İl yöneticilerimiz bu tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim etmiş olacak. Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevrim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 66 bin tablet bilgisayarın dağıtımını yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkür ediyorum."
MEB'in tedarik ettiği 500 bin tabletin 116 bin 500'ü öğrencilere ulaştırılmış oldu.

Haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ocak ayı sonuna kadar 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

BAKAN SELÇUK 4 FAZ İÇİN TARİH VERDİ:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı ile ilgili "4'üncü fazın dağıtımlarını da haftaya gerçekleştireceğiz" dedi.
Bakan Ziya Selçuk, son dakika Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta tablet dağıtımlarının 3'üncü fazında 66 bin öğrencimiz yeni tabletleriyle ders başı yaptı. Bugün 60 bin tablet Gaziantep'teki öğrencilerimize gidiyor. Dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 30 bin tablet dağıttı. 4'üncü fazın dağıtımlarını da haftaya gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

MEB TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ücretsiz tablet başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Son Güncelleme: 28.12.2020 18:51
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