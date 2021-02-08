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'Banker Maho' gerçek oldu

Banker Bilo filmi gerçek oldu! Umuda yolculuğa çıkan binlerce göçmeni ölüme gönderen insan kaçakçıları, yönetmen Ertem Eğilmez’in 1980 yılında çektiği, Türk sinemasının klasikleri arasına girmiş ‘Banker Bilo’ filminin, şeytana pabucunu ters giydiren Maho’sundan (Şener Şen) rol çaldı.

'Banker Maho' gerçek oldu

'Banker Maho' gerçek oldu

Banker Bilo filmi gerçek oldu! Umuda yolculuğa çıkan binlerce göçmeni ölüme gönderen insan kaçakçıları, yönetmen Ertem Eğilmez’in 1980 yılında çektiği, Türk sinemasının klasikleri arasına girmiş ‘Banker Bilo’ filminin, şeytana pabucunu ters giydiren Maho’sundan (Şener Şen) rol çaldı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 10:35
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında, uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan bir çetenin peşine düştü. Yapılan araştırmada aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin ülkelerinde anlaştıkları organizatörlere binlerce lira ödeyerek geldikleri Türkiye'de de başka çetelerin eline düştüğü ortaya çıktı.

İstanbul'da bodrum katlardaki 'şok evleri'nde sağlıksız koşullarda günlerce tutulan göçmenlerin, Meriç kıyısına gidip buradan botlarla Yunanistan'a geçmek için insan kaçakçılarına yeniden bin ila iki bin dolar arasında ödeme yaptıkları belirlendi.

KENDİLERİNE POLİS SÜSÜ VERDİLER

Polisin peşine düştüğü çete, paralarını peşin aldıkları bir grup göçmeni Zeytinburnu'ndaki evlerden otobüse bindirdi. Silivri'ye geldiklerinde, kendilerine polis süsü veren çete üyeleri tepe lambalı bir otomobille otobüsün önünü kesti. Yaptıkları plan gereği, otobüsteki çete elemanlarını tokatlayıp, zor kullanarak gözaltına alan çete üyeleri, göçmenleri de otobüsten indirdi.

Çete üyeleri, sözde gözaltına aldıkları adamlarını ve otobüsü alarak oradan ayrıldı. Paralarını da geri alamayan göçmenler çete tarafından yol kenarında kaderlerine terk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bazı göçmenleri yol kenarında bulurken, bazılarının ise izine ulaşamadı.

OPERASYONDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Çeteye yönelik tespitlerin ardından başlatılan operasyonda çete elebaşıları Z.Ş. ve E.K.'nin de arasında bulunduğu 14 kişi yakalandı. 127 göçmen kurtarılırken, aramalarda, 210 bin TL, 540 euro ve çok sayıda dijital malzeme ele geçti.

Çetenin kullandığı altı minibüse el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3'ü adli kontrolle olmak üzere 4 kişi serbest kalırken, 10 kişi tutuklandı. - Hürriyet

AYNI BANKER BİLO FİLMİ GİBİ

1980 yılında Ertem Eğilmez tarafından çekilen İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerinde olduğu 'Banker Bilo' filminde, Maho (Şener Şen), Almanya'ya gitmek isteyen köylüsü Bilo (İlyas Salman) ve yöreden birçok kişiden paralarını alır.

Ancak onları Almanya'ya değil, İstanbul'a götürmektedir. Kamyon kasasında yapılan yolculuktan sonra Bilo ve İbo (Nizam Ergüden) Almanya'ya değil de İstanbul'a geldiklerini öğrenirler ancak iki arkadaş birbirini kaybeder. Bilo çok namusludur, bu yüzdende her zaman kaybeden taraf olmaktadır. Bilo'nun yolları Maho ile Tekrar kesişir, o zaman Maho ile hesaplaşma zamanı gelmiştir. En sonunda Maho'nun tüm malvarlığı fabrikaları ve eski karısı artık Bilo'nun olmuştur. Bilo artık zengindir ve Bankerdir. Maho'nun özellikle Bulgaristan sınırını geçiyormuş havası verdiği ve Almanya'ya gelindiğini duyurduğu konuşma, Türk sinemasının kült sahnelerinden biri haline gelmiştir.

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