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Başkan Buluntu, Tim 1000’e Giren 7 İhracatçı Firmayı Tebrik Etti

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) belirlediği Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında yer alan 7 Kahramanmaraş firmasını tebrik etti.

Başkan Buluntu, Tim 1000’e Giren 7 İhracatçı Firmayı Tebrik Etti

Başkan Buluntu, Tim 1000’e Giren 7 İhracatçı Firmayı Tebrik Etti

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) belirlediği Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında yer alan 7 Kahramanmaraş firmasını tebrik etti.

10 Haziran 2024 Pazartesi 16:19

Başkan Buluntu, “TİM ilk 1000 listesine giren ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ederim” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye’nin İlk bin İhracatçısı 2023 araştırması sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan listede Kahramanmaraş’tan 7 firma yer alırken, bu firmalar kent ihracatının yüzde 40’ını gerçekleştirdi. İlk bin listesine ilişkin açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “2023 verileri ile yapılan ve 27 sektörün değerlendirmeye alındığı Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda listeye girerek onur kaynağımız olan firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

“BAŞARININ ARKASINDA BÜYÜK BİR EMEK VE FEDAKÂRLIK VAR”

Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketine rağmen bu başarıyı elde eden firmalarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Zorlu şartlar altında göstermiş oldukları azim ve kararlılık, Kahramanmaraş iş dünyasının gücünü ve direncini bir kez daha kanıtlamıştır. Depremin yarattığı fiziksel ve psikolojik zorluklara rağmen, ihracat faaliyetlerimize devam eden ve kent ekonomisine katkıda bulunan tüm firmalarımızı gönülden kutluyorum. Bu başarının arkasında büyük bir emek ve fedakârlık olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla çalışarak, hem şehrimizi hem de ülkemizi uluslararası arenada daha da güçlü bir konuma taşıyacağımıza inanıyorum. Bizler, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her zaman ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edecek ve onlara gereken her türlü desteği sağlamaktan gurur duyacağız.”

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Başkan BuluntuTim 1000’e Giren 7 İhracatçı Firmayı Tebrik Etti
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