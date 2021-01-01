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Başkan Erdoğan 2021'in ilk paylaşımını yaptı: Hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz

Başkan Erdoğan yeni yılın ilk paylaşımını yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan 2021'in ilk paylaşımını yaptı: Hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz

Başkan Erdoğan 2021'in ilk paylaşımını yaptı: Hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz

Başkan Erdoğan yeni yılın ilk paylaşımını yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

01 Ocak 2021 Cuma 01:47
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yeni yılın ilk paylaşımını yaptı.

Erdoğan koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletle buluşturduklarını belirtti.

"HEDEFLERİMİZE KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ"
Saat tam 00.00'da paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın paylaşımında, "2020'de neler yaptık?" başlığıyla "40 milyon fidan/ağaç dikimi", "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi", "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışı", "Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgaz" ile "resmi ziyaretler", "yapılar", "fabrikalar, tesisler, santraller", "hastaneler", "ulaşım", "barajlar ve sulama projeleri", "teknoloji", "projeler", "kültür ve sanat", "yurt içi ziyaretleri", "sosyal ve ticari destekler, yardımlar" konularıyla ilgili yapılan icraatlara ilişkin bilgiler de verildi.

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