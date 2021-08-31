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Başkan Güngör’den Aşı Çağrısı

Başkan Hayrettin Güngör, “Her aşıyla salgının sonuna bir adım daha yaklaşıyoruz. Sevdikleriniz için aşı olmayı ertelemeyin. Haydi Kahramanmaraş bir kahramanlık daha yap” çağrısında bulundu.

Başkan Güngör’den Aşı Çağrısı

Başkan Güngör’den Aşı Çağrısı

Başkan Hayrettin Güngör, “Her aşıyla salgının sonuna bir adım daha yaklaşıyoruz. Sevdikleriniz için aşı olmayı ertelemeyin. Haydi Kahramanmaraş bir kahramanlık daha yap” çağrısında bulundu.

31 Ağustos 2021 Salı 13:20
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, pandemi sürecinde ikinci doz aşısını olduğunu açıkladı. Toplum sağlığının korunması için aşı çağrısında da bulunan Başkan Güngör, her aşının salgını engellenmesi adına önemli bir adım olduğunu kaydetti. Sosyal medyadaki açıklamasında Güngör, “İkinci doz aşımı oldum. Siz de kendiniz, sevdikleriniz ve pandemi sürecinin kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın emekleri için aşı olmayı ertelemeyin. Haydi Kahramanmaraş bir kahramanlık daha yap” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör’den Aşı Çağrısı
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