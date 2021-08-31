Başkan Güngör’den Aşı Çağrısı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, pandemi sürecinde ikinci doz aşısını olduğunu açıkladı. Toplum sağlığının korunması için aşı çağrısında da bulunan Başkan Güngör, her aşının salgını engellenmesi adına önemli bir adım olduğunu kaydetti. Sosyal medyadaki açıklamasında Güngör, “İkinci doz aşımı oldum. Siz de kendiniz, sevdikleriniz ve pandemi sürecinin kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın emekleri için aşı olmayı ertelemeyin. Haydi Kahramanmaraş bir kahramanlık daha yap” ifadelerini kullandı.