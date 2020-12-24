Biontech ceo'su Prof. Dr. Şahin'in ismi Hatay'da doğduğu mahallede bir sokağa verilecek

Başkan Tosyalı, yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşısında yüzde 90 başarıya ulaşan Prof. Dr. Şahin'i tebrik etti.

Aşıyla birlikte tüm dünyanın salgından kurtulmasını dileyen Tosyalı, şunları kaydetti:

"İnşallah bu süreç geçecek. Bu zor günleri geride bırakıp tekrar eski güzel günlerimize döneceğiz. Prof. Dr. Uğur Şahin'in adını İskenderun'da doğmuş olduğu Kurtuluş Mahallemizin 71. Sokağına ocak ayı meclisinde alacağımız karar doğrultusunda vereceğiz."

Tosyalı, ayrıca Şahin'i doğduğu kente davet etti.