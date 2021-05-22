banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü...
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı...
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online...

Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" sözlerine yer verdi.

Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi

Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" sözlerine yer verdi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:48
banner459

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI DA BEKLENİYOR

Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIKLARI BAZI BÖLGELERDE ARTACAK

İç kesimlerde hissedilir derecede (6-14 derece)olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde azalacağı, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

Öte yandan AFAD da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün öğle saatlerinden itibaren, Ordu, Giresun, Tokat, Amasya, Çorum ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 22.05.2021 20:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğa Turizminin Alternatif Rotası: Türkoğlu
Doğa Turizminin Alternatif Rotası: Türkoğlu
İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte normalleşme takvimi! Sokağa çıkma yasağı, kafe, restoran, AVM, düğün...
İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte normalleşme takvimi! Sokağa çıkma yasağı, kafe, restoran, AVM, düğün...
Hemşireler Gününde Sağlık-Sen Sağlıkçıları Unutmad
Hemşireler Gününde Sağlık-Sen Sağlıkçıları Unutmad
4 bin 500 güvenlik korucusu alımı yapılacak!
4 bin 500 güvenlik korucusu alımı yapılacak!
Terörist İsrail Kudüs sana cehennem olacak
Terörist İsrail Kudüs sana cehennem olacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber