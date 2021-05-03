Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Trafik Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Trafik Haftası Mesajı
İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı
İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı
Kur’an Bize Yol Gösterir
Kur’an Bize Yol Gösterir
Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı
Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı
İftar Vakti Afşin’deydi
İftar Vakti Afşin’deydi

Camide itikaf kavgası

Gaziantep'te Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini ihya etmek isteyenler vatandaşlar, korona önlemleri nedeniyle kolluk kuvvetlerinin engeliyle karşılaştı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Camide itikaf kavgası

Camide itikaf kavgası

Gaziantep'te Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini ihya etmek isteyenler vatandaşlar, korona önlemleri nedeniyle kolluk kuvvetlerinin engeliyle karşılaştı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:26
banner459

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma uygulaması başladı. Kapanma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından birtakım tedbirler yayınlanırken, vakit ve Cuma namazları dışında camilerde bulunmak koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

İTİKAFA GİDENLER ENGELLE KARŞILAŞTI

Alınan kararlara rağmen birçok ilde de Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini ihya etmek isteyenler camilerde ibadete başladı.

Gaziantep'te ise itikafa girenler gittikleri camilerde kolluk kuvvetlerinin engeliyle karşılaştı. Yaşanan olayları sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi.

POLİS UYARDI, BEKÇİ GAZ SIKMAYA DEVAM ETTİ

Paylaşılan görüntülerde, bir bekçinin biber gazı sıktığı sırada başka bir polisin biber gazı sıkılmaması için uyarıda bulunduğu ancak bekçinin ısrarla biber gazı sıkmaya devam ettiği görüldü.

İTİKAF İBADETİ NEDİR?

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", Ramazan'ın son 10 gününde yapılıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge: süre uzatıldı...
İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge: süre uzatıldı...
Meteoroloji il il uyardı! O bölgeleri sağanak yağmur vuracak...
Meteoroloji il il uyardı! O bölgeleri sağanak yağmur vuracak...
Yardımcıoğlu, ‘Devlet, babalığını şimdi göstermeli’
Yardımcıoğlu, ‘Devlet, babalığını şimdi göstermeli’
Elbistan’daki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu
Elbistan’daki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu
Kahramanmaraş’ta Tam Kapanmada Esnafa Destek, 20 Milyon Tl Ödenecek
Kahramanmaraş’ta Tam Kapanmada Esnafa Destek, 20 Milyon Tl Ödenecek

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber