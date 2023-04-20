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Kahramanmaraş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda Kahramanmaraş’a geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramın 2.’nci günü Kahramanmaraş’ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda Kahramanmaraş’a geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda Kahramanmaraş’a geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramın 2.’nci günü Kahramanmaraş’ı ziyaret edecek.

20 Nisan 2023 Perşembe 19:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'na İstanbul'da girmesi, bayramın ikinci günü Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gitmesi, üçüncü gün ise Sakarya'da olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramın ilk günü İstanbul'da olması öngörülüyor.

Bayramın ikinci gününde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gidecek Erdoğan'ın, Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılımı planlanıyor.

Bayramın son günü İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılacak Erdoğan'ın, daha sonra Sakarya'ya geçmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 20.04.2023 21:33
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