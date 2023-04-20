Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda Kahramanmaraş’a geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'na İstanbul'da girmesi, bayramın ikinci günü Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gitmesi, üçüncü gün ise Sakarya'da olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramın ilk günü İstanbul'da olması öngörülüyor.
Bayramın ikinci gününde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gidecek Erdoğan'ın, Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılımı planlanıyor.
Bayramın son günü İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılacak Erdoğan'ın, daha sonra Sakarya'ya geçmesi bekleniyor.