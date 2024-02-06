Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta “Deprem bölgesini geleceğe hazırlayacak atılımların altyapısını kuruyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında milletleri millet yapan özelliklerden birinin de sevinçleri paylaşarak çoğalttıkları gibi, zorluklar karşısında tek yürek ve tek bilek olup acılarını paylaşarak dayanılır kılmaları olduğunu belirtti.

“ASRIN FELAKETİNİN ALTINDAN ASRIN DAYANIŞMASIYLA KALKMAYI BAŞARDIK”

“Sabır, umut, metanet, dayanışma, yardımlaşma, fedakârlık bu hasletler hem birey hem toplum olarak bizlere en çok böyle zamanlarda lazımdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hamdolsun, milletimiz 6 Şubat depremlerinde bu imtihanı başarıyla vermiştir. Asrın felaketinin altından asrın dayanışmasıyla kalkmayı başardık” açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 14 milyon insanı etkileyen, 11 şehrin 124 ilçesindeki 7 bin mahalle ve köyünde ağır yıkıma yol açan böyle bir felaket karşısında Türkiye kadar güçlü durabilecek pek az ülke ve toplum olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile, benzer felaketler karşısında yıllarca çaresiz kaldığını hep birlikte gördük, şahit olduk. Hamdolsun, biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırılmış, şehirlerin yeniden inşasında önemli mesafe katedilmiş, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık” diye ekledi.

“KAHRAMANMARAŞ’I, ANKARA’DAN SONRA İKİNCİ SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ MERKEZİMİZ HÂLİNE GETİRİYORUZ”

Deprem bölgesinde sadece konut, cadde ve meydan yapmadıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Asıl bu şehirlerimizi üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla geleceğe hazırlayacak atılımların altyapısını kuruyoruz. İşte bu anlayışla, ülkemizin lokomotif sektörü savunma sanayi yatırımlarını deprem bölgesi şehirlerimizde yoğunlaştıracak bir iskân ve istihdam projesi başlattık. Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından yapılan planlamayla, Hatay-Kırıkhan’da Roketsan için bir sanayi alanı kuruyoruz. Gaziantep’te TUSAŞ vasıtasıyla karbon fiber tesisini hayata geçiriyoruz.”

Kahramanmaraş’ta yine TUSAŞ vasıtasıyla, havacılık yapısalları üretecek büyük bir tesis inşa ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsansız Hava Aracımız Anka’nın da aralarında olduğu havacılığa ait pek çok parçanın üretimi artık burada yapılacak. Bir başka deyişle Kahramanmaraş’ımızı, Ankara’dan sonra ikinci savunma, havacılık ve uzay sanayii merkezimiz hâline getiriyoruz” dedi.