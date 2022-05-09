Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif...
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli, başımızın tacı yapmalıyız
Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli,...

Devletten maaş alıyorlar mı, seçimde oy kullanacaklar mı? İşte Suriyeliler hakkında merak edilen 14 soru ve cevabı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, katıldığı programda Suriyelilerle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Çataklı'ya yöneltilen sorular arasında, Suriyelilerin devletten maaş alıp almadıkları ve seçimde oy kullanıp kullanamayacakları soruları da var.

Devletten maaş alıyorlar mı, seçimde oy kullanacaklar mı? İşte Suriyeliler hakkında merak edilen 14 soru ve cevabı

Devletten maaş alıyorlar mı, seçimde oy kullanacaklar mı? İşte Suriyeliler hakkında merak edilen 14 soru ve cevabı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, katıldığı programda Suriyelilerle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Çataklı'ya yöneltilen sorular arasında, Suriyelilerin devletten maaş alıp almadıkları ve seçimde oy kullanıp kullanamayacakları soruları da var.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 13:34
banner459

24 TV'de Esra Elönü'nün sunumuyla ekrana gelen 'Arafta Sorular' programına konuk olan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ülkemizde yaşayan Suriyelilerle ilgili en çok merak edilen 14 soruya yanıt verdi.

DEVLETTEN MAAŞ ALIYORLAR MI?

İsmail Çataklı : Hayır almıyorlar. Sadece Avrupa Birliği'nin (AB) desteklediği Kızılay kart üzerinden 155 liralık bir destek alıyorlar, bunu da AB fonluyor. Türkiye'den kimsenin maaş aldığı yok.

İSTEDİKLERİ ÜNİVERSİTEYE SINAVSIZ GİREBİLİYORLAR MI?

İsmail Çataklı: Hayır, tıpkı diğer yabancılar gibi...

DEVLET ÜNİVESİTELERİNE GİDEN HER SURİYELİYE BURS VERİLİYOR MU?

İsmail Çataklı: Kesinlikle doğru değil, sonuçta herkes kendi imkanlarıyla okumaya çalışıyor.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ ÖDÜYORLAR MI?

İsmail Çataklı: Cevap vermeme gerek var mı...

ARABALARI İÇİN VERGİ ÖDÜYORLAR MI?

İsmail Çataklı: Ödüyorlar.

ESNAFLAR VERGİ VERİYOR MU?

İsmail Çataklı: Tüm vergi mevzuatına onlar da dahil.

SU, ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURASI ÖDÜYORLAR MI?

İsmail Çataklı: Öyle birini bulurlarsa biz de tanışmış oluruz.

TELEFON FATURALARINI DEVLET Mİ ÖDÜYOR?

İsmail Çataklı: Nezaketen yanlış diye söyleyeyim...

HASTANELERDE SIRA BEKLİYORLAR MI?

İsmail Çataklı: Herkes gibi bekliyorlar. Öncelik sırasını Sağlık Bakanlığı belirliyor. Böyle bir şey olabilir mi.

5 YIL SONRA TÜRK VATANDAŞIU OLABİLECEKLER Mİ?

İsmail Çataklı: Kesinlikle doğru değil. Biliyorsunuz 5 yıllık bekleme süreleri var ama bu geçici koruma o süreden sayılmıyor. Geçici koruma altında 30 yıl da bekleseniz '5 yılım doldu beni vatandaş yapın' diyemezler.

SEÇİMLERDE OY KULLANACAKLAR MI?

İsmail Çataklı: Seçimlere sadece Türk vatandaşları katılabiliyor... Bu olay 2011'de başladı. 11'inci yılına geliyoruz vatandaş olan toplam Suriyeli sayısı 200 bin.

MEMUR OLARAK İŞA ALINIYORLAR MI?

İsmail Çataklı: Mümkün değil. Devlet memurları kanununun ilgili maddesi 'Türk vatandaşı olmak' diye başlar.

OKULLARA SURİYELİ ÖĞRETMENLER ATANIYOR MU?

İsmail Çataklı: UNICEF'in desteklediği bir program var. Destek personeli alınıyor, bir tür tercüman gibi. Bunlar hiçbir şekilde derslere girmiyor ve çoğunluğu Türkmenlerden oluşuyor. Suriyeli öğrencilerin başta iletişim olmak üzere okullarda uyumunu temin edebilmek amacıyla geliştirilmiş bir program. Sadece destek personeli olarak bulunuyorar. Onu da UNICEF fonluyor, sayısının da 2 bin 500 civarında olması lazım.

SURİYELİ AİLELER ÇOCUKLARINI İSTEDİKLERİ OKULA KAYIT YAPTIRABİLİYOR MU?

İsmail Çataklı: Hayır, Türk vatandaşları nasıl bir sisteme dahilse onlar da öyle yapıyor.

Son Güncelleme: 09.05.2022 19:29
Anahtar Kelimeler:
Seçimde Oy Kullanacaklar Mı? İşte Suriyeliler Hakkında Merak Edilen 14 Soru Ve CevabıDevletten Maaş Alıyorlar Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Erbaş'tan İngilizce hutbe!
Ali Erbaş'tan İngilizce hutbe!
81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Soylu oy kullanacak Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu oy kullanacak Suriyeli sayısını açıkladı
'Anka'lar Serseri Mayınları Başarıyla Tespit Etti
'Anka'lar Serseri Mayınları Başarıyla Tespit Etti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber