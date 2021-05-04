Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ Öğrencileri, Staj Seferbirliği Programında En Çok Tercih Edilenlerden Oldu
KSÜ Öğrencileri, Staj Seferbirliği Programında...
Kahramanmaraş’ta sokak hayvanlarına mama
Kahramanmaraş’ta sokak hayvanlarına mama
Rektör Can, Türkiye Maarif Vakfı Üniversiteler ile İstişare Toplantısında Konuştu
Rektör Can, Türkiye Maarif Vakfı...
Başkan Okay’dan Trafik Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Trafik Haftası Mesajı
İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı
İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı

Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, tam kapanma sürecinde muhtaçlara bizzat ulaşma imkanı kısıtlı olduğu için fitre ve zekatın internet bankacılığı üzerinden dijital ortamda ödenebileceğini belirti. Fitrenin ödenme zamanının bayram sabahı olduğunu hatırlatan Bozkurt, "Fıtır sadakasının bayram sabahından önce de ödenmesi teşvik edilir. Yani, Ramazan ilk gününden itibaren verilebilir. Eğer vermediysek bir an önce vermemiz gerekir" dedi.

Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı

Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, tam kapanma sürecinde muhtaçlara bizzat ulaşma imkanı kısıtlı olduğu için fitre ve zekatın internet bankacılığı üzerinden dijital ortamda ödenebileceğini belirti. Fitrenin ödenme zamanının bayram sabahı olduğunu hatırlatan Bozkurt, "Fıtır sadakasının bayram sabahından önce de ödenmesi teşvik edilir. Yani, Ramazan ilk gününden itibaren verilebilir. Eğer vermediysek bir an önce vermemiz gerekir" dedi.

04 Mayıs 2021 Salı 12:42
banner459

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, yaptığı açıklamada, fıtır sadakasının (fitre) yardımlaşma ve dayanışmanın bir örneği olarak Ramazan ayında muhtaçlara ödendiğini söyledi.

"FİTRE BİR FAKİRİN GÜNLÜK GIDA BEDELİNİ ÖDEMEKTİR"

Fitrenin Ramazan'ı sağ salim geçirip bayrama kavuşmanın bir şükrü olduğunu belirten Bozkurt, "Fitre, bir fakirin günlük gıda bedelini ödemektir. Yani bir bakıma beden sadakası olarak da ifade edilir. Fitre, fakir, yoksul, mağdur ve muhtaç insanlara ödenir. Bunlar içerisindeki birinci derece yakınlara verilmez, bizim zaten onlara bakmamız lazım. Bizim zenginliğimiz, birikimimiz onların da birikimi sayılır. Dolayısıyla onlara zekatımızla fitremizle değil, kendi birikimimizle, mallarımızla bakacağız" ifadelerini kullandı.

"SALGIN NEDENİYLE MAĞDUR OLANLARA FİTRE BEDELİNİ BİR AN ÖNCE ULAŞTIRMALIYIZ"

Normalde fitrenin ödenme zamanının bayram sabahı olduğunu hatırlatan Bozkurt, şunları söyledi:

"Fıtır sadakasının bayram sabahından önce de ödenmesi teşvik edilir. Yani, Ramazan ilk gününden itibaren verilebilir. Ramazanın son 10 gününe girdik. Eğer vermediysek hala bir an önce vermemiz gerekir. Salgın nedeniyle mağdur olanlara fitre bedelini bir an önce ulaştırmalıyız."

"BU SÜREÇTE FAKİRLERE TELEFONLA ULAŞABİLİRİZ, HESAP NUMARALARINI ALABİLİRİZ"

Bozkurt, fitre ve zekat gibi mali ibadetlerin direkt ödendiği gibi vekalet yoluyla başkaları tarafından da ödenebildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Kovid-19 nedeniyle birinci derecede akrabamızı dahi göremiyoruz. Dolayısıyla muhtaç insanlara doğrudan ulaşma şansımız daha zordur. Biz, bu süreçte fakirlere telefonla ulaşabiliriz, hesap numaralarını alabiliriz. Mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kişinin hesabına fitre bedelini gönderebiliriz. Bu tek bir tuşla mümkün. Tam kapanma sürecinde muhtaçlara bizzat ulaşma imkanlarımız kısıtlı olduğu için fitre veya zekatımızı internet bankacılığı üzerinden yani dijital ortamda kişilerin hesaplarına aktararak uzaktan ödeyebiliriz."

"ZEKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ GÖZ ARDI ETMEMELİYİZ"

Bozkurt, zekatın İslam'ın beş temel şartından biri olduğunu ve Müslümanlar için farz kılındığını vurgulayarak, "Her kameri yılda zekatı ödeme yükümlülüğümüz var. Zekat, malımızın belli bir oranını fakirlere vermemiz gereken bir ibadettir. Eğer bir birikime sahipsek malımızın kırkta birini yani yüzde iki buçuğunu fakirlere ulaştırmalıyız. Gerçekten mağdur olan insanları görüp gözetmek, onların ihtiyaçlarına koşabilmek için zekat yükümlülüğümüzü göz ardı etmemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camide itikaf kavgası
Camide itikaf kavgası
İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge: süre uzatıldı...
İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge: süre uzatıldı...
Meteoroloji il il uyardı! O bölgeleri sağanak yağmur vuracak...
Meteoroloji il il uyardı! O bölgeleri sağanak yağmur vuracak...
Yardımcıoğlu, ‘Devlet, babalığını şimdi göstermeli’
Yardımcıoğlu, ‘Devlet, babalığını şimdi göstermeli’
Elbistan’daki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu
Elbistan’daki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber