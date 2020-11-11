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Ege’de deprem!

Geçtiğimiz 30 Ekim'de öğleden sonra İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yüzden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, binden fazla vatandaşımız ise yaralandı.

Ege’de deprem!

Ege’de deprem!

Geçtiğimiz 30 Ekim'de öğleden sonra İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yüzden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, binden fazla vatandaşımız ise yaralandı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 13:17
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Depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmirliler bu sabah saatlerinde bir kez daha korkuyu yaşadı.

KUŞADASI AÇIKLARINDA DEPREM
Sabah saat 09.49'da Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıklarken AFAD derinliği 7 km, Kandilli Rasathanesi ise 12,4 km olarak açıkladı.

İSTANBUL'DA SABAH SALLANDI
Megakent İstanbul'da yaşayanlar da bu sabaha depremle başladı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edilirken büyüklüğünün de 3.0 olduğu ifade edildi. Depremin derinliğinin de 6.4 km olduğu vurgulandı. 08:53 sularında gerçekleşen İstanbul'daki deprem Bursa, Gölcük, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Son Güncelleme: 11.11.2020 13:28
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