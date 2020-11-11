Ege’de deprem!

Depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmirliler bu sabah saatlerinde bir kez daha korkuyu yaşadı.

KUŞADASI AÇIKLARINDA DEPREM

Sabah saat 09.49'da Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıklarken AFAD derinliği 7 km, Kandilli Rasathanesi ise 12,4 km olarak açıkladı.

İSTANBUL'DA SABAH SALLANDI

Megakent İstanbul'da yaşayanlar da bu sabaha depremle başladı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edilirken büyüklüğünün de 3.0 olduğu ifade edildi. Depremin derinliğinin de 6.4 km olduğu vurgulandı. 08:53 sularında gerçekleşen İstanbul'daki deprem Bursa, Gölcük, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi.