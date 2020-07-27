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Elbistan belediye başkanından ölen işçiyle ilgili açıklama

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde yüksekten düşen işçinin yaşamını kaybetmesine ilişkin konunun takipçisi olacaklarını, insan sağlığının ve güvenliğinin vazgeçilmezleri olduğunu bildirdi.

Elbistan belediye başkanından ölen işçiyle ilgili açıklama

Elbistan belediye başkanından ölen işçiyle ilgili açıklama

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde yüksekten düşen işçinin yaşamını kaybetmesine ilişkin konunun takipçisi olacaklarını, insan sağlığının ve güvenliğinin vazgeçilmezleri olduğunu bildirdi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:11

Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, üretim ve istihdamın destekçisi olduklarını ancak insan sağlığı ve iş güvenliğinin her şeyden önce geldiğini söyledi.

Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde sağlıklı bir üretim yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine vurgulayan Gürbüz, "Termik santralinde ölümle sonuçlanan kazalar nedeniyle yetkililerle bir görüşme tesis ettik. Son on gün içinde iki ölümlü kaza bir de ağır yaralanma vakası meydana geldi." ifadesini kullandı.

İnsanların sağlıklı bir şekilde istihdam edilmesini istediklerini ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Termik santralinin A ünitesinde yaşanan bu kazaların tekrarlanmamasıyla ilgili cumhuriyet savcılığımız gerekli incelemeleri başlattı. Biz de yerel idareler olarak vatandaşımız adına konunun takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Yetkililerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Gerekli tedbirler ve iş güvenliği alındıktan sonra üretimin yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum. Elbette ki Elbistan'da istihdamı önemsiyoruz. Kamu ve özel sektör yatırımlarını destekliyoruz ancak insanımızın sağlığı ve güvenliği bizim vazgeçebileceğimiz bir unsur değildir. Bunun önemle takipçisi olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum."

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