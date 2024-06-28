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Elektriğe yüzde 38 zam!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu.

Elektriğe yüzde 38 zam!

Elektriğe yüzde 38 zam!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu.

28 Haziran 2024 Cuma 13:34

Yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirildi.

Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacağı belirtildi.

EPDK'den yapılan açıklamada "Elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30 oranında artış yapılmıştır" denildi.

EPDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için % 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için % 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için % 38 ve yüksek kademesi için % 20 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL olmuştur.

Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacaktır."

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Elektriğe Yüzde 38 Zam!
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