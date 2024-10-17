Malatya’nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrasında yapılan incelemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, depremin ardından gelen bin 211 ihbarın değerlendirildiğini ve hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Yapılan incelemelerde Elazığ’da 20 bina ağır hasarlı, 517 bina ise az hasarlı olarak tespit edilirken, Malatya’da ise 18 binanın az hasarlı olduğu belirlendi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze bağlı hasar tespit ekiplerimiz çalışmalara devam ediyor. Şu ana kadar bin 211 ihbar değerlendirilmiş durumda. Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı bina tespit edilmiş olup, Malatya’da 18 az hasarlı bina bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, vatandaşları sakin olmaya davet ederek, “Hasar tespit çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp, gereken tüm adımları atacağız” dedi.