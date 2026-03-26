Genellikle orta rakımlı bölgelerde, açık arazilerde ve yamaçlarda kendiliğinden yetişen bu eşsiz çiçekler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) üyeleri de bu doğal güzelliği belgelemek için sahaya indi. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen çekimlerde, anemonların oluşturduğu görsel şölen kayıt altına alınarak yarınların arşivine taşındı.

KAMFOD adına açıklamalarda bulunan fotoğrafçı Baki Özdoğan ise şu ifadeleri kullandı: “Bu bitkiler henüz koruma altına alınmış değil. Oysa bu güzellikler Kahramanmaraş’ın doğal mirasıdır. Hem doğaseverlerin hem de yetkililerin daha duyarlı olması gerekiyor. Biz de KAMFOD olarak bu değerleri belgeleyip yarınlara aktarmaya çalışıyoruz.”

KAMFOD yetkilileri, bu çalışmaların hem doğa bilincini artırmayı hem de Kahramanmaraş’ın doğal zenginliklerini tanıtmayı amaçladığını belirtti.

Anemon çiçekleri, kısa ömürlü olmaları nedeniyle yılın sadece belirli dönemlerinde gözlemlenebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, doğaya zarar vermeden ve çiçekleri koparmadan sadece fotoğraflanması gerektiği konusunda uyarıyor.



KAMFOD tarafından yürütülen bu tür projelerin, bölgenin ekoturizm potansiyeline katkı sağlaması beklenirken, yetkililerden de bu doğal mirasın korunmasına yönelik daha fazla destek talep ediliyor.

Doğanın uyanışını simgeleyen anemonlar, Kahramanmaraş’ın saklı güzelliklerini bir kez daha gözler önüne sererken, KAMFOD’un objektifinden yansıyan kareler yarınlara bırakılan önemli bir görsel miras niteliği taşıyor.