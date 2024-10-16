DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş’ın ulaşım sorunlarını gündeme taşıdı.

Karatutlu, Kahramanmaraş’tan Ankara’ya yapılan uçuş sayısının yetersiz olduğunu belirtti. “Bugün Ankara’ya şehrim Kahramanmaraş yerine Gaziantep’ten uçakla gelmek zorunda kaldım. Kahramanmaraş’tan Ankara’ya haftada sadece 4 sefer var, her gün sefer yok. Gaziantep’ten Ankara’ya günde 3 sefer, haftada 21 sefer düzenleniyor” diyerek, şehirler arasındaki bu farkın adaletsiz olduğunu ifade etti.

Karatutlu, Kahramanmaraş’ın hızlı tren hattıyla bağlanmadığını ve şehrin kuzeye, özellikle Ankara ve İstanbul’a bağlantısında büyük sıkıntılar yaşandığını dile getirerek Kahramanmaraş’tan hızlı treni geçirmediniz. Şehrimizi kuzeye bağlayan, Ankara’ya, İstanbul’a bağlayan yol aylardır kapalı. Tüneller mevkisinde ne zaman açılacağını da bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Karatutlu, Ulaştırma Bakanı’na seslenerek, şehrin ulaşım sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti. Deprem sonrası halkın psikolojik olarak zor günler geçirdiğini vurgulayan Karatutlu, “Bakan, Kahramanmaraş’ı hava yoluyla Ankara’ya, İstanbul’a bağlayın ki depremde psikolojisi bozulmuş halk en azından kolayca şehrin dışına çıkabilsin” dedi. Karatutlu, şehrin ulaşım imkanlarının artırılmasının Kahramanmaraş halkı için büyük bir moral ve psikolojik destek olacağını belirterek konuşmasını tamamladı.