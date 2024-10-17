Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber’de katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Tüketiciyi kandıran reklamlar konusunda konuşan Bakan Bolat, Reklam Kurulu’nun aldatıcı reklamlarla ilgili çalışmalar yaptığını belirtti. 2024 yılı içerisinde Reklam Kurulu, 1542 dosyada aldatıcı reklam bulguları tespit etti ve bu durum sonucunda 206 milyon lira idari ceza ve reklama erişim yasağı uygulandı. Ayrıca, cezaların 10 kat artırılması da gündemde.

Fahiş fiyatlarla mücadele konusuna da değinen Bolat, son 9.5 ayda 340 bin firmaya denetim yapıldığını ifade etti. Kurallara uymayan firmalara ceza kesildiğini ve bu cezaların Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildiğini, ardından tahsil edildiğini vurguladı. Peşin ödemelerde %25 indirim uygulandığını aktaran Bolat, iç ticaret ve tüketici korunması kapsamında uzlaşmaya gidilmesi durumunda uzlaşma indirimlerinin olabileceğini, ancak verilen cezaların affedilmeyeceğini belirtti.