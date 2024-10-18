KASKİ koordinesinde yürütülen çalışmalarla Saçaklızade’nin altyapı sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden inşası ve modern altyapı ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi oldu.

Daha sağlam ve sürdürülebilir altyapılar oluşturarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve şehrin altyapısını uzun yıllar boyunca garanti altına almak için başlatılan Merkez İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Doğu Bölümü Projesi kapsamında bölgeye yaklaşık 1,5 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı kazandırılıyor. 6 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen yatırımla özellikle Saçaklızade Mahallesi’nin altyapı sorunlarının giderilmesi hedefleniyor. Yeni şebeke hattı bölgenin kanalizasyon altyapısını daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir seviyeye taşıyarak altyapının mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara daha iyi yanıt vermesini sağlayacak. Ayrıca yeni şebeke hatları yağışlar sonrası yaşanabilecek su taşkınlarına karşı bölgenin daha dirençli olmasına da katkıda bulunacak.

Daha Dayanıklı ve Uzun Ömürlü Altyapılar

Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası gibi paydaş kurumlar iş birliğiyle şehir genelinde hayata geçirilen yatırımlarla, yalnızca hasarların onarılmasıyla sınırlı kalmayıp bölgenin altyapı kalitesini genel anlamda artırılması ve şehrin uzun yıllar boyunca altyapı ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehre sağlanan yaklaşık 12 Milyar TL’lik kaynakla hayata geçirilen yatırımlarla, şehrin su ve kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesiyle çevresel sağlık koşullarının daha iyiye gitmesi de sağlanacak. Şehir genelinde başlatılan geniş çaplı altyapı seferberliği ile birlikte içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu sistemleri modernize edilerek daha dayanıklı ve uzun ömürlü altyapılar oluşturuluyor.