Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
KSÜ’de kripto paralar çalıştayı yapıldı
KSÜ’de kripto paralar çalıştayı yapıldı
Kütüphanelerde ‘Yeni Normal’ Konuşuldu
Kütüphanelerde ‘Yeni Normal’ Konuşuldu
Dulkadiroğlu’nun 2020 Yılında Ön Plana Çıkan Projeleri
Dulkadiroğlu’nun 2020 Yılında Ön Plana...
Pazarcık’ta çöp konteynırları yenilendi
Pazarcık’ta çöp konteynırları yenilendi

Emekli maaşları erken ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu.

Emekli maaşları erken ödenecek

Emekli maaşları erken ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu.

29 Aralık 2020 Salı 13:03
banner459

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasınSosyal Güvenlik Kurumu tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Ocak ayının 1’i ve 3’ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Böylece banka şubelerinde, kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız” dedi.

Bu kapsamda aylıklarını her ayın; 1’inci günü almakta olanlara bugün, 2’nci ve 3’üncü günü almakta olanlara 30 Aralık 2020 Çarşamba günü, 4’üncü ve 5’inci günde ödenmekte olanlara ise kendi ödeme günlerinde, yani 4 ve 5 Ocak 2021’de ödeme yapılacak.

Son Güncelleme: 29.12.2020 13:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta şehide son görev
Kahramanmaraş'ta şehide son görev
İçişleri Bakanlığından “evlenme başvurularına” yeni düzenleme!
İçişleri Bakanlığından “evlenme başvurularına” yeni düzenleme!
Bakan Selçuk Duyurdu, Haftaya Başlıyor
Bakan Selçuk Duyurdu, Haftaya Başlıyor
Müşteriye büyük şok! Maden suyu şişesinden çıktı
Müşteriye büyük şok! Maden suyu şişesinden çıktı
Şehidin acı haberi Kahramanmaraş’a ulaştı
Şehidin acı haberi Kahramanmaraş’a ulaştı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber