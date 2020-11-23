Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kalkınmanın yolu eğitimden geçer
Kalkınmanın yolu eğitimden geçer
Başkan Okay’dan Öğretmenler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Öğretmenler Günü Mesajı
Başkan Mahçiçek, Öğretmenler Gününü Kutladı
Başkan Mahçiçek, Öğretmenler Gününü Kutladı
Çağlayancerit’te edebiyat şöleni
Çağlayancerit’te edebiyat şöleni
KSÜ’den Dünya KOAH Günü Bilgilendirme Mesajı
KSÜ’den Dünya KOAH Günü Bilgilendirme...

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman Ve Kilis'te Cadde Ve Sokaklar Boş Kaldı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman Ve Kilis'te Cadde Ve Sokaklar Boş Kaldı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman Ve Kilis'te Cadde Ve Sokaklar Boş Kaldı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

23 Kasım 2020 Pazartesi 09:52
banner459

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlamaların başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentlerde, yaya ve araç trafiği de düşük seviyede kaldı.

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar evlerine kapandı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı. Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı.

Kahramanmaraş'ta ise kısıtlamanın başlamasının ardından Kıbrıs ve Atatürk meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon bulvarları sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturarak, sokağa çıkma kısıtlamasını kontrol etti.

Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği yoğunluğunun oldukça düşük seviyeye indiği gözlendi.

Malatya, Adıyaman ve Kilis'te de kısıtlamanın ardından sessizlik hakim oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayatının şokunu yaşadı: Önü 2013 arkası kaç model belli değil...
Hayatının şokunu yaşadı: Önü 2013 arkası kaç model belli değil...
Bu listeye bakmadan otomobil almayın
Bu listeye bakmadan otomobil almayın
Tezkere çıktı, Mehmetçik hazır
Tezkere çıktı, Mehmetçik hazır
17 kişilik servis aracından 41 kişi çıktı
17 kişilik servis aracından 41 kişi çıktı
Adana, Mersin, Hatay Ve Osmaniye'de Kovid-19 Kısıtlamaları Başladı
Adana, Mersin, Hatay Ve Osmaniye'de Kovid-19 Kısıtlamaları Başladı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber