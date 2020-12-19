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Gaziantep’te hastanede facia, 8 kişi öldü

Gaziantep'te şehir merkezindeki özel bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patlaması sonrası yangın çıktı. Yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep’te hastanede facia, 8 kişi öldü

Gaziantep’te hastanede facia, 8 kişi öldü

Gaziantep'te şehir merkezindeki özel bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patlaması sonrası yangın çıktı. Yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

19 Aralık 2020 Cumartesi 11:30
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Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

YÜKSEK AKIM OKSİJEN CİHAZINDAN KAYNAKLANDI

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında; Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

VALİLİK: YANGIN KAYNAKLI YARALI BULUNMAMAKTADIR

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "Saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazı patladı. Yoğun bakımdaki 19 hastadan 8'i hayatını kaybetti. 11 hasta çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır." denildi.

"İLGİLİ BİRİMLER OLAY MAHALLİNDE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKTADIR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından patlamayla ilgili şu mesajı paylaştı: "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimiz olay mahallinde gerekli tedbirleri almaktadır. Geçmiş olsun Gaziantep"

Son Güncelleme: 19.12.2020 11:31
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