Göksun’da Ali Öztunç Sesleri

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine çıkarma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili adayı Ali Öztunç, “Kahramanmaraş hak ettiği değeri bizimle görecek. İktidar olmadığımız halde bu zor günlerde şehrinizin hem merkezi hem ilçeleri hem de en ücra noktalarına kadar hizmet götürdük. Onbinlerce yazdım kolisi, binlerce çadır, çiftçilerimize yüzbinlerce litre sıvı gübre ve yem, 2 milyon fide sayısız altyapı hizmeti verdik. Bu hizmetler büyük devletimizin gücü ve halkımızın emeğidir. Hükümet maalesef elindeki muazzam güce rağmen halkımıza layığıyla hizmet ulaştırmadı. Özellikle ilk üç gün akıl almayacak kadar büyük bir zaafiyet gösterdi ve organizasyonu beceremediler. Bunun en büyük sebebi ise liyakatsız torpilli yöneticilerdir. İşi hak edene değil kendi adamına verdiler ve sonuç ortada. Eğitimsiz ve donanımsız yandaşlarını ülkenin en önemli kurumlarının başına getirdiler. AFAD, Kızılay gibi kurumlarımız likayatsızların elinde paçavraya döndü. Biz bu kurumlarımızı daha da güçlendireceğiz ve partisine kimliğine bakmadan ülkenin en donanımlı ve bu işin uzmanı olan ekiplere teslim edeceğiz. Kızılay gibi kurumlar birilerinin saltanat sarayı olmayacak ve tüm bu imkanlar halkımızın ihtiyaçları için kullanılacak. Şeffaf ve güvenilir kuruluşlar ülkeye nasıl hizmet ediyor herkes görecek.

Hala bu beceriksiz yöneticiler göreve devam ediyor!

Kurumlarımız bu beceriksiz yöneticilerden temizlenmeli diyen Öztunç, “Kahramanmaraş, Elbistan, Pazarcık, Nurhak ve Göksun depremden ağır hasar diğer ilçelerimizde büyük hasarlar aldı ve kayıplar yaşadı. Eğer organizasyon becerisi olsaydı ilk andan itibaren doğru müdahale ile binlerce insanımızın canı kurtulurdu. Hala utanmadan bu beceriksizliği örtüp bu liyakatsızların arkasında duruyorlar. Bugün Göksun da merkezimiz ve bir çok beldemizi de ziyaret ettik. Halkımız devletin gücünü kendi imkan ve saltanatları için kullanan ve halkı görmezden gelenlerden şikayetçi. Kim olursa olsun verilen yetkiyi doğru şekilde kullanmalı. Ellerine verilen imkanı halk için kullanmalı. Biz dün bu şehrin her köşesindeydik bugün de buradayız ve yarın da yine bu şehrin sokaklarında bizi göreceksiniz. Kahramanmaraş halkı listelere baksın ve kimin bu şehre hizmet edeceğini görsün. Bu sözüm de buraya not alınsın piyangodan çıkar gibi dışarıdan gelenler geldikleri gibi gidip bir sonraki seçime kadar görünmeyecekler. Size söz veriyorum Kahramanmaraş ve tüm ilçelerimiz hizmeti görecek”diye konuştu.