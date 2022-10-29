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Habibe Öçal’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Habibe Öçal’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Habibe Öçal’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 11:22

Milletvekili Öçal mesajında

“Bugün, Sütçü İmam’ın 31 Ekim 1919’da Maraş’ta düşmana attığı ilk kurşunla başlayan; esaret ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz büyük mücadelenin ardından zaferle taçlandırdığımız Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümüdür.

2200 yıllık devlet geleneğimiz üzerinden yükselen Cumhuriyetimiz, asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir.

Bugün de İstiklal harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh dimdik ayaktadır. En son 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar bu ruhun en canlı örneğidir.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize kast eden hiçbir saldırı başarılı olamayacaktır. Sınır ötesinde ve içerisinde teröristlerle olan mücadelemiz bu aziz amaç uğrunadır.

Bu aziz millet, 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya millet iradesine pranga vurulamayacağını göstermiştir. Bugün de İstiklal harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh dimdik ayaktadır. En son 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar bu ruhun en canlı örneğidir.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize kast eden hiçbir saldırı başarılı olamayacaktır.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının inşasına dair hazırlanan “Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi” ile 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşılacak, ülkemizin refah seviyesini arttırmak üzere azim ve kararlılıkla çalışılacaktır.

Bu duygu ve düşünceler ile başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve yaşatılmasında mücadele eden; gazi ve şehit olan bütün vatan evlatlarını saygı ve rahmetle anıyor; Cumhuriyet Bayramımızın 99. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Habibe Öçal’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
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