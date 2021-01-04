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Hain planı canı pahasına bozan kahraman: Fethi Sekin

PKK'lı teröristlerce İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıda canını ortaya koyarak teröristlerin hain planını bozan Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında anılıyor.

Hain planı canı pahasına bozan kahraman: Fethi Sekin

Hain planı canı pahasına bozan kahraman: Fethi Sekin

PKK'lı teröristlerce İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıda canını ortaya koyarak teröristlerin hain planını bozan Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında anılıyor.

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:45
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İzmir'de PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısında olası faciayı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin, şehit edilişinin 4. yılında rahmetle yad ediliyor.

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, unutulmadı.

Cesaretiyle teröristlerin hain planını gerçekleştirmesini engelleyen Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu. Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu.

Sekin, 1999'da Bingöl'e tayin oldu. Bingöl'de üç yıl görev yapan Sekin, 2002 yılında İzmir'de görevlendirildi. Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de, yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı.

Tabancasıyla uzun namlulu silahlar, roketatarlar ve el bombalarına karşı durdu

Sekin, 5 Ocak 2017'de mesleğindeki tecrübesi ve görevi sırasındaki dikkati sayesinde olası bir faciayı engelledi.

İzmir Adliyesinin C kapısına yönelen otomobilden şüphelenen Sekin, aracı durdurdu. Araçtaki silahlı teröristleri fark eden Sekin, tabancasını çekerek korkusuzca müdahale etti. Araçtan inen teröristler, yanlarındaki bombayı patlattı.

Sekin, kovaladığı iki teröristten birini etkisiz hale getirdi, diğerini yakalamak için de mermisi bitene kadar çatıştı. Kahraman polis, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu, görev yaptığı adliye binasının önünde şehit düştü.

Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek hain saldırıyı önledi. Evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtardı.

Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ın şehit düştüğü saldırıda 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Gönüllerde taht kurdu

Kahramanlığın sembol ismi olan Fethi Sekin, gönüllerde taht kurdu.

Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adını verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi. Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapılıyor. Bazı anne ve babalar yeni doğan oğullarına, onun gibi cesur olması için "Fethi Sekin" ismini verdi.

Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula adı verilen Sekin'in ismi sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Hain Planı Canı Pahasına Bozan Kahraman: Fethi Sekin
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