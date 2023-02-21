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Hasarlı yapılara girmek için izin şartı getirildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 16 gün önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenen bölgelerle ilgili dikkat çeken bir genelge yayımladı.

Hasarlı yapılara girmek için izin şartı getirildi!

Hasarlı yapılara girmek için izin şartı getirildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 16 gün önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenen bölgelerle ilgili dikkat çeken bir genelge yayımladı.

21 Şubat 2023 Salı 16:43

Genelgede, afet gören alanlarda "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınmasının yasak olduğu ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Hatay'daki depremde hayatını kaybeden 5 kişinin eşyaları almak için binalara giren kişiler olduğu belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak çalışma sonucu, deprem bölgelerinde "yıkık", "acil yıktırılacak" ve "ağır hasarlı" yapılardaki eşyaların tahliyelerine yönelik esaslar belirlendi.

EŞYA ALINMASI KESİNLİKLE YASAKLANDI

Bu kapsamda, AFAD tarafından hazırlanan genelgede, afet gören alanlarda "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi.

BİNAYA GİRİŞ İÇİN İZİN ALINACAK

Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirileceği ifade edilen genelgede, binası "ağır hasarlı" olarak belirlenmiş, 30 günlük süre içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmelerinin, yapılarıyla ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacağı aktarıldı.

"TİTREŞİM YARATACAK HER TÜRLÜ FAALİYET KESİNLİKLE YASAKTIR"

Bu planlamaların iletişim çadırlarında vatandaşla paylaşılacağı belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi; "Uzman raporunda 'girilemez' şeklinde belirtilmesi durumunda can güvenliğini teminen yapıya girişe izin verilmeyecektir. Yapıya kontrollü 30 dakika girilebilir raporu verilmesi durumunda, 30 dakika kadar süre içerisinde yalnızca değerli eşya (pasaport, kıymetli evrak benzeri) alımına müsaade edilecektir. Yapıya kontrollü 2 saat girilebilir raporu verilmesi durumunda, 2 saat içerisinde en fazla 4 kişi binaya girmek suretiyle eşyalarını alabilecektir. Yapıya sabitlenmiş ve sökümü esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet kesinlikle yasaktır. Mutfak dolabı, kalorifer peteği, pvc kapı pencere, her türlü yapıya monte aksamlar, elektrik ve aydınlatma tesisatı vb eşyaların sökülmesi, alınması kesinlikle yasaktır. Tahliye çalışmalarının genel koordinasyonu valilikler/kaymakamlıklar tarafından sağlanacaktır. Tahliye, kolluk kuvvetleri gözetiminde gerçekleştirilecek olup belirtilen tüm kurallara uyulması zorunludur."

"TAHLİYE YAPAMAYANLARA EŞYA YARDIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Tahliye sırasında olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde, tahliyenin derhal sonlandırılarak, bu durumun tutanak altına alınması istenen genelgede, yapılarına girmelerine müsaade edilmeyen veya eşya tahliyesi yapılamayan vatandaş için ayrıca eşya yardımı gerçekleştirileceği ifade edildi.

HATAY'DA ÖLEN 5 KİŞİ EŞYA ALMAK İÇİN BİNAYA GİREN KİŞİLER

Hatay'da dün gece saatlerinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybederken, 18'i ağır 294 kişi yaralandı. Depremde hayatını kaybeden 5 kişinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binadan eşyalarını çıkarmaya çalışırken enkaz altında kaldıkları öğrenildi.

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Hasarlı Yapılara Girmek Için Izin şartı Getirildi!
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