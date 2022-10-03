Havalar soğuyor! Sağnak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

Yağışların: Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Yağışların: Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.