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İki bakan değişti!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla Saglık Bakanlığı'na Fahrettin Koca yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu atandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ise Mehmet Özhaseki yerine Murat Kurum atandı.

İki bakan değişti!

İki bakan değişti!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla Saglık Bakanlığı'na Fahrettin Koca yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu atandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ise Mehmet Özhaseki yerine Murat Kurum atandı.

02 Temmuz 2024 Salı 01:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan atama kararlarına karara göre kabinede 2 bakan değişti.

Görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Cumhurbaşkanı kararı ile Murat Kurum atandı

Görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına, Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir?

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aslen Rizeli olup, 1966 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.

1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev Yaptı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı. 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.

2007 yılında Beykent Üniversitesinde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında bitirdi. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. 02-11-2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı. Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.


Prof. Dr. Memişoğlu’nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

MURAT KURUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Murat Kurum, 1976 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı.

Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu (1999). Yüksek Lisansını, Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. (2017)

İnşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel sektör kuruluşlarında çalıştı. (1999-2005)

TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yaptı. (2005-2006)

TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. (2006-2009)

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etti. (2009-2018 Temmuz.)

Murat Kurum, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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İki Bakan Değişti!
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