"İlkokul mezununu mimar yaptılar, imar dosyasını kaybettiler" iddiası!

Anne ve babasını kaybeden Ömer Koç, ortada apaçık bir şekilde resmi evrakta sahtecilik olduğunu, Elbistan Belediyesi'nin imar dosyasını savcılığa göndermediği için de 11 aydır fenni mesulün tespit edilemediğini söyledi.

6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da 3 bloklu Sağlam Evleri Sitesi yıkıldı. Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi üzerindeki sitenin B bloğunda Cemal Koç ve eşi Remziye Koç, C bloğunda da Yakup Küleç ile eşi Nil Küleç hayatını kaybetti. Yaşanan ölümlerle ilgili Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

"İLKOKUL MEZUNUYUM, FENNİ MESUL OLMA İHTİMALİM YOK"

Şüphelilerden fenni mesul olarak gözaltına alınan Mehmet Şahin (53) ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Dosyaya isminin nasıl girdiğine de bir anlam veremediğini belirten Şahin, yurt dışı çıkış yasağı ile serbest kaldığı Elbistan Sulh Ceza Mahkemesi'nde kendisini şöyle savundu:

"Ben fırıncılık işi ile uğraşmaktayım, ilkokul mezunu biriyim. Bana söylemiş olduğunuz Sağlam Evleri'nin fenni mesulü mimar Mehmet Şahin'miş, isim benzerliği sebebiyle buradayım. Dosyada benim TC numaramın ve kimlik bilgilerimin neden bulunduğunu bilmiyorum. Kesinlikle söz konu yıkılan binayla ilgili herhangi bir irtibatım yoktur. Benim fenni mesul olma ihtimalim yoktur çünkü fenni mesul olabilmek için ya inşaat mühendisi ya da mimar olmak gerekmektedir. Bu sebeple benim fenni mesul olabilmem mümkün değildir."

"BU AÇIKÇA RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİKTİR"

Depremde babası Cemal ve annesi Remziye Koç'u kaybeden Ömer Koç, depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen soruşturmada hiçbir ilerleme olmadığını belirtti. İlkokul mezunu birinin Elbistan Belediyesi'nce mimar olarak gösterilmesinin skandal olduğunu ifade den Koç, şunları söyledi:

"Depremde anne ve babasını Bu depremde ben annemi ve babamı kaybettim. Bu sitede annem ve babam dışında 2 kişi daha hayatını kaybetti. 4 kişinin ölümüyle ilgili Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bir soruşturma başlatıldı. Ekim ayında soruşturma dosyasını incelediğimde dosyada 5 şüphelinin olduğunu fark ettim ve şüphelilerden birinin ifadesi dikkatimi çekti. Fenni mesul olarak gözaltına alınan Mehmet Şahin, ilkokul mezunu bir fırıncı olduğunu, bu nedenle de fenni mesul olmasının, mimar, mühendis olmasının imkansız olduğunu söylüyor. Bu kişi, Haziran ayında itiraz dilekçesi veriyor, mahkemeye başvuruyor yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için. O talep de reddediliyor ve isim benzerliğinden dolayı mağdur olduğunu söylüyor. Günümüzde isim benzerliğinden bir kişinin mağdur olması zor. Bunu araştırdığımda, depremin enkazından çıkardığım için eşyaların arasında evin yapı kullanım izin belgesini buldum. Yapı kullanım izin belgesindeki Mehmet Şahin’in kimlik ve adres bilgileri ile ifade tutanağındaki kimlik ve adres bilgilerini karşılaştırdığımda birebir aynı olduğunu ancak imzaların farklı olduğunu fark ettim. Daha sonra ben bu Mehmet Şahin ile görüştüm, kendisi bana ‘Keşke tek dosyam sizin olsa, sizin dosya dışında 6 dosyam daha var benim’ dedi. Yani ilkokul mezunu bir fırıncı, depremle ilgili 7 ayrı soruşturmada şüpheli olarak gözüküyor. Belediye bununla da yetinmeyip Mehmet Şahin’e mimarlar odası sicil numarası da vermiş. Bu yapı kullanım izin belgesi Elbistan Belediyesi tarafından düzenlenen ıslak imzalı bir belge, yani resmi bir belge. Resmi bir belgede alakasız bir kişinin isim, kimlik, adres bilgileri yer alamaz, yer alıyorsa bu açıkça resmi evrakta sahteciliktir. Biz bu soruşturmalar devam ederken Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan buna ek olarak resmi evrakta sahtecilik suçundan da resen bir soruşturma başlatmasını bekliyoruz. Bunun yanında Elbistan Belediyesi’nin de burada idari bir soruşturma başlatması gerekir çünkü ortada apaçık bir şekilde resmi evrakta sahtecilik var."

"ÖLÜMÜN OLMADIĞI BİNBANIN EVRAKLARI VAR, ÖLÜMÜN OLDĞU BİNALARIN EVRAKLARI YOK"

Deprem bölgesinde birç.ok soruşturmanın tamamlanıp davaların açıldığını ancak kendi dosyalarının bilirkişiye dahi gönderilemediğini belirten Ömer Koç, şöyle devam etti:

"11 ay geçti depremin üzerinden ancak halen bizim binanın fenni mesulü tespit edilemedi. Sebebine gelince, Elbistan Belediyesi imar dosyasını halen savcılığa göndermedi. En son cumhuriyet savcısı 27 Ekim’de belediyeye müzekkere yazarak dosyayı istedi ancak bırak dosyayı göndermeyi belediyeden müğzekkereye cevap dahi yazılmadı. Belediyeye gittim, Sağlam Evleri Sitesi dosyası belediyede mevcut, dosyaya baktım. İşin garip olan tarafı şu, dosya içerisinde ölümün olmadığı A bloğa ait zemin etüt raporu, proje gibi bütün evraklar mevcutken, ölümlerin yaşandığı B ve C bloğa ait hiçbir evrak yok. Belediye, ‘Daha önce bu dosyayı savcılığa gönderdik geri aldık’ dedi. Savcıyla görüştüm, savcı da ‘Doğru. Biz dosyayı geri göndermiştik’ diyor. Yani dosya niye geri gönderiliyor, kim gönderiyor, kim teslim alıyor o da belli değil. Bizim beklentimiz, bu soruşturmanın bir an tamamlanıp sorumlular kimse tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasıdır."

BELEDİYE'DEN AÇIKLAM YAPILDI!

Kamuoyuna yansıyan “Fırıncı Memet Şahin’e fenni Mesullük” başlıklı haberler sonrası Elbistan Belediyesi’nde açıklama yapıldı.

Haberde yer alan Sağlam Evler Konutlarının 2005 yılında yapıldığı belirtilirken, söz konusu yapının defalarca tadilat gördüğü ifade edildi.

Özellikle isim benzerliğinden dolayı haberin çarpıtıldığı vurgulanırken, mimar Mehmet Şahin’in tüm bilgileri ve evrak üzerindeki imzaları da açıklamada yer aldı.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Fırıncı Memet Şahin’e fenni Mesullük verildiğine dair iddiaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek hasıl olmuştur. Söz konusu yapı; yunus Emre mahallesi hacı esat Efendi caddesi 172 / B adresindeki sağlam evler konut yapı kooperatifidir. Kooperatif, mimarı Memet Şahin (TC1310***400 oda sicil no 2*23) tarafından projelendirilmiş, 2019’da göreve gelmemizden çok önce 30.12.2005 tarihinde ruhsat almıştır. Söz konusu yapı birçok kez tadilat görmüş ve bu tadilatlar çeşitli tarihlerde ruhsata bağlanmıştır.

Tüm evraklar savcılık makamına teslim edilmiştir

6 Şubat 2023 tarihli depremde söz konusu yapı yıkılmış, konuya ilişkin tüm evrak ve dosyalar Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmiş ve savcılık makamı tarafından soruşturulmaktadır. Kaybolmuş bir belge söz konusu değildir.

İsim benzerliği üzerinden algı oluşturuluyor

İsim benzerliğinden faydalanarak Fırıncı Mehmet Şahin isimli başka bir vatandaşımız ile bağlantı kurularak konu gündeminden saptırılmakta ve yaklaşmakta olan mahalli idareler seçimi dikkate alındığında yanlış bir algı oluşturmak istenmektedir.

Kaybolduğu iddia edilen belgeler ektedir

Haberde kaybolduğu iddia edilen, savcılığa teslim ettiğimiz belgeler de ektedir. Bu şekildeki manipülasyonlara karşı, gerçeklerin net bir şekilde anlaşılmasını vatandaşlarımıza karşı bir borç bilme bilinciyle kamuoyu bilgilendirmelerimiz devam edecektir.