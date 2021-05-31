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İmamoğlu’ndan 28 milyon dolarlık yolsuzluk suçlaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinden önceki yönetim döneminde KİPTAŞ'ın alacağı bir arsa için 28 milyon dolarlık yolsuzluk yapıldığını söyledi. İmamoğlu, yolsuzlukla ilgili belgelerin ellerinde olduğunu söyledi.

İmamoğlu’ndan 28 milyon dolarlık yolsuzluk suçlaması

İmamoğlu’ndan 28 milyon dolarlık yolsuzluk suçlaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinden önceki yönetim döneminde KİPTAŞ'ın alacağı bir arsa için 28 milyon dolarlık yolsuzluk yapıldığını söyledi. İmamoğlu, yolsuzlukla ilgili belgelerin ellerinde olduğunu söyledi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:15
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Tuzla Maden Evleri'nin açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan İmamoğlu, kendisinden önceki İBB yönetimi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. "Beni çok rahatsız eden şeyler var" diyen İmamoğlu, KİPTAŞ'la ilgili 28 milyon dolarlık bir yolsuzluktan bahsetti.

"11 MİLYON DOLARA ALDI, BİR GÜN SONRA 47 MİLYON DOLARA SATTI"

İmamoğlu, "KİPTAŞ bir gün, Başakşehir'deki şu arsayı satın alacağım diye yönetim kurulu kararı alıyor. Bir gün sonra bu arsayı bir uyanık 11 milyon dolara alıyor. Ertesi gün KİPTAŞ 47 milyon dolara bu arsayı o uyanıktan satın alıyor." dedi.

İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"O günkü kurlarla yaklaşık olarak arada 28 milyon dolar fark var. Pazartesi günü bu arsayı satın alma kararı veren KİPTAŞ'ın bu kararının hemen ardından çok ama çok akıllı biri o arsayı satın alıyor ve cuma günü KİPTAŞ gidiyor o arsayı bu uyanıktan satın alıyor.

"KAYITLARI VAR"

Kim bu uyanık? Onların da kayıtları var. Kim bu yönetim kurulu kararını alanlar? Onların da kayıtları var. Benden önceki yönetim bu arsayı 47 milyon dolara satın alıyor, 300-400 konutluk bir proje yapıyor ve KİPTAŞ'ın önüne de bu projenin maketini koyuyorlar. Biz göreve geldikten sonra o projeyi 'Yeşil alan yaptık' diye karar alıyorlar. Şimdi buna derler ki 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' bu olmaz."

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