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Instagram'ın Neden Kapatıldığı Ortaya Çıktı

BTK tarafından Instagram’a erişim engeli getirildi. Milyonlarca insan neden Instagram’ın kapatıldığını merak ederken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte Instagram’ın kapatılmasının nedeni…

Instagram'ın Neden Kapatıldığı Ortaya Çıktı

Instagram'ın Neden Kapatıldığı Ortaya Çıktı

BTK tarafından Instagram’a erişim engeli getirildi. Milyonlarca insan neden Instagram’ın kapatıldığını merak ederken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte Instagram’ın kapatılmasının nedeni…

02 Ağustos 2024 Cuma 11:01

Bu sabah itibari ile BTK tarafından Türkiye’de Instagram’a erişim engeli getirildi. Milyonlarca kullanıcı neden engel getirildiğine dair bir açıklama beklerken ne BTK’dan ne de Instagram’dan konu hakkında bir açıklama gelmedi.

NEDENİ SATIR ARASINDA BELLİ OLDU

Sosyal medyada kullanıcılar Instagram’ın neden kapatıldığına dair tartışmalarına devam ederken ortaya atılan bir iddia ortalığı sarstı. İddiaya göre Instagram’ın BTK tarafından kapatılma nedeni Fahrettin Altun’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gizli.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğini ifade ederek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

Kullanıcıların iddiasına göre BTK’nın İnstagram’ı kapatma nedeni Haniye’nin taziye mesajlarının Instagram tarafından enegllenmesi.

İŞTE INSTAGRAM'IN KAPANMASINA YOL AÇAN O GELİŞME

Fahrettin Altun’un Instagram'ı eleştirdiği o mesajı:

“Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir.

Küresel sömürü düzenine ve adaletsizliğe hizmet ettiğini defalarca göstermiş olan bu platformlara karşı ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Her fırsatta ve her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız.”

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